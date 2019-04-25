Жилой район Уус-Веэренни – целостное решение для людей, ищущих дом

Уже в конце этого года в новом жилом районе Уус-Веэренни будет завершено строительство первых 12 многоквартирных домов, которые приглашают жильцов в жизненную среду со всей необходимой инфраструктурой. В районе, с одной стороны, расположенном в центре города, а с другой стороны – уединенном, совершенно не ощущаются присутствие соседей и бешеный ритм городской жизни.

Жилой район Уус-Веэренни (Uus-Veerenni) - это независимая, современная среда обитания.

Современные здания, которые в то же время хорошо вписываются в классическую среду, создала команда архитекторов Тарбе. В слиянии традиций, контекста и современной архитектуры был создан жилой район, который украсит и дополнит район Веэренни на долгие годы.

Как заверил работавший над объектом архитектор Йохан Аксель Тарбе, здания жилого района Уус-Веэренни характеризует продуманная, учитывающая специфику места и будущих жильцов архитектура, которая никогда не устареет. Если архитекторы хотели создать не зависящую от модных веяний, но современную жизненную среду, комбинировали традиционные двухскатные крыши с современными архитектурными приемами, то при строительстве зданий использовались благородные материалы – кирпич, стекло, сталь. Они легко чистятся и сохраняют свою красоту даже через 50 лет.

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Безопасный, звуконепроницаемый и прочный

Работающий в Merko Ehitus Eesti AS руководитель проекта Хенри Эрмус подтвердил, что при создании жилого квартала Уус-Веэренни упор делался на продуманность строительных решений и на материалы, которые должны улучшить качество жизни людей.

Для многоквартирного дома помимо энергоэффективности и удобства это означает потребность в уединенности, чтобы люди не мешали друг другу, а также чтобы им не мешал шум, связанный с обслуживанием здания. При выборе строительных материалов на первом месте стояли повышенные требования к звукоизоляции стен между квартирами. Звуки не должны распространяться через вентиляционные системы, полы, потолки или места стыков других конструкций.

"Ненесущие межкомнатные стены и связанные с работой технологического оборудования шахты построены из звукоизоляционных лёгких блоков bauroc ACOUSTIC 150 мм и 100 мм. Они подходят для многослойных стеновых конструкций, для возведения стен между жилыми и рабочими помещениями, а также могут стать хорошим решением для шумных помещений, в которых установлено оборудование", – пояснил Хенри Эрмус.

Помимо этого при строительстве несущих, ненесущих, наружных и внутренних стен зданий использовался стеновой блок bauroc CLASSIC 200 мм – классический универсальный строительный блок. "Здесь хочется подчеркнуть, что благодаря пожаростойкости, строительные блоки bauroc CLASSIC идеально подойдут для возведения кабельных, лифтовых шахт и шахт для трубопровода", – добавил руководитель проекта.

Преимуществом блоков из пористого бетона bauroc перед аналогичными изделиями является их вес. Лёгкий блок ACOUSTIC изготовлен из ячеистого бетона сухой плотностью 575 кг/м³ и прочностью на сжатие fb=4,0 Н/мм², блок CLASSIC изготовлен из ячеистого бетона сухой плотностью 425 кг/м³ и прочностью на сжатие fb=3,0 Н/мм². Это означает уменьшение нагрузки на фундамент и перекрытия. Хорошая теплонепроницаемость блоков уменьшит счета за отопления и, конечно же, нельзя не упомянуть невысокую цену стеновых блоков. "Мы уже много лет работаем со строительными блоками bauroc и можем с уверенностью сказать, что это очень качественный продукт", – заверил Хенри Эрмус.

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Легко устанавливать и выполнять отделку

В строительстве важна также простота и скорость установки строительных блоков. Помимо уже упомянутого фактора веса, что снижает нагрузку на фундамент и перекрытия, блоки имеют больший размер. Тем самым, стена из таких блоков возводится быстрее.

„Блоки из пористого бетона bauroc ACOUSTIC имеют гладкую поверхность и точные размеры. Это позволяет устанавливать их с использованием тонкого, так называемого, клеевого шва. Наш опыт показывает, что лёгкие блоки хорошо обрабатываются, и их можно разрезать без чрезмерных усилий. Также сложенные из них стуны уже готовы к шпаклеванию или укладке плитки", – добавил Эрмус, пояснив, что возможность приступить к отделке сразу после укладки блоков значительно ускоряет работы.

В квартале Уус-Веэренни использование гипса сведено к минимуму. Во влажных помещениях домов также использовался bauroc, который не гниёт и не подвержен образованию плесени, поскольку является каменным материалом. Многоквартирные дома построены по принципу "Умного дома". В них установлена принудительная вентиляция, подогрев полов, а в квартирах можно установить систему охлаждения. Создатели жилого квартала, прежде всего, думали о благополучии жильцов, как сегодня, так и в будущем.

Кадри Пенъям