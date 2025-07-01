Назад 02.07.25, 06:00 От бывшего Мордора до двушки в Аннелинне: что предлагает студентам тартуский рынок жилья? Поиск жилья на время обучения в Тартуском университете – наверное, самая актуальная бытовая проблема для учащихся и абитуриентов после окончания вступительных экзаменов. Часть студентов поселится в университетских общежитиях, другие же в поисках жилья обратятся к рынку арендной недвижимости.

Прежде чем сделать торжественное фото на фоне Тартуского университета, студентам предстоит не только сдать все сессии, но и решить в Тарту свои вопросы с жильем.

Foto: Личный архив

Самых доступными и популярными уже много лет остаются общежития. Вариантов совместного проживания довольно много: от бюджетных в двухместных комнатах до отдельных комнат квартирного типа. Цены в них отличаются в зависимости от арендодателя.

Историческими зданиями, в которых студенты живут уже не первый десяток лет, управляет MTÜ Tartu Üliõpilasküla. Но есть в городе и частные общежития, построенные в последние годы и предлагающие, как правило, жилье подороже. Правда, и условия в кондоминиумах, которые предлагают застройщики, не имеющие отношения к университету, поприятнее. В официальные общежития можно подать заявление в порядке очереди, предоставив свидетельство о поступлении. Всего таких в Тарту восемь.

Официальные университетские общежития Раатузе, 22 – самый новый, построенный в 2002 году корпус, за счет удобного местоположения и более комфортных условий вкупе с более высокими ценами, пользуется наибольшим спросом у иностранных студентов. За проживание здесь придется отдать от 170 евро за место в двухместной комнате до 330 евро за отдельное проживание. Нарва мнт, 25 и 27 – два почти идентичных корпуса в центре города – цены за двухместные комнаты здесь примерно такие же, как и на улице Раатузе, но в наличии также есть комнаты квартирного типа, цена на которые доходит до 365 евро. Нарва мнт, 89 – легендарное тартуское общежитие, пользовавшееся до недавнего времени славой самого «аутентичного» и устрашающего, сейчас, уже реновированное остается одним из самых экономически доступных – 86 евро за место в двухместной комнате. Кухню, душ и туалет, правда, придется делить со всем этажом. Пурде, 27 – также очень доступный (81 евро за место) корпус находится в более спокойном, но менее центральном районе Карлова. Пеплери, 14 – реновированный классический корпус, примерно посередине пути между центром города и железнодорожным вокзалом, с большим выбором разных типов проживания: от койко-места за 160 евро до квартиры-студии за 450. Тийги, 14 – цены стандартные – от 150 до 300 евро, кухню и удобства делят на двоих, троих или четверых, в зависимости от плотности заселения. Находится корпус от центра несколько дальше, чем остальные. Правда, совсем близко к вокзалу. Ноорузе, 7 – отреставрированное в прошлом году здание подойдет, преимущественно студентом, изучающим естественные науки, чьи учебные здания находятся в районах Веэрику и Таммелинне. Цены – от 170 до 400 евро. В корпусе также оборудован небольшой спортзал.

Предпочтение общежитию многие студенты отдают осознанно: плюсов немало, признается 22-летний третьекурсник Александр, который два года снимал квартиру вскладчину с друзьями, но свой последний год бакалавриата решил прожить в легендарной тартуской общаге.

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Общежитие на Нарва мнт, 89 после ремонта уже трудно сравнить с обителью зла.

Foto: campus.ee

«Я живу на Нарва мнт, 89, в бывшем "Мордорe", но теперь это место уже не имеет ничего общего с мрачной землей зла Толкина. Общежитие недавно отремонтировано, комнаты в хорошем состоянии, как и общие помещения. У меня двухместная комната, где я занимаю оба места, плачу за это 164 евро в месяц. Хотя я раньше два года жил в съемной квартире, теперь выбрал общежитие – оно ближе к университету и студенческой жизни», – рассказывает он.

Вопрос приватности Александра не беспокоит: в общежитии с многочисленными соседями он пересекается только в пространствах общего пользования.

«Важный фактор вдобавок – это цена. Жизнь в съемной квартире означала бы, что мне пришлось бы делить жилье с другими. В этом нет ничего плохого, но управлять своей жизнью проще, когда не нужно координироваться с соседями. В общежитии я получаю свое личное пространство за относительно небольшую сумму. Контакты с другими людьми тут тоже есть, но они иные: скорее это как соседи в одном подъезде, с которыми ты случайно пересекаешься на кухне или в других бытовых зонах».

Правда, места в традиционных студенческих обиталищах ограничены, поэтому их хватит не на всех. Очереди в студенческих корпусах могут растянуться на несколько месяцев или даже лет вперед. Подача заявок на места в общежитиях начнется 21 июля. Студенты, поступающие на особых условиях, например, участники олимпиад, свои заявления смогут подать несколько раньше – 7 июля.

Въехать в полученную комнату можно на основании стандартного договора за пять дней до начала учебного года или, по отдельной договоренности, немного заранее, оплатив дополнительный срок проживания, сразу после подписания договора. Другие же абитуриенты, которые либо комнату получить не успели, либо просто из соображений комфорта предпочитают потратиться на аренду отдельной квартиры или снять жилье вскладчину с другими учащимися, – будут искать жилье на рынке арендной недвижимости. Потребности, рассказывает глава портала City24 Карин Ноппель-Кокеров, как правило, довольно стандартные.

Если бы цены могли кусаться

«В основном студенты отдают предпочтение небольшим, одно- или двухкомнатным меблированным квартирам с нормальными гигиеническими условиями, кухней или кухонным уголком и центральным отоплением. Более крупные квартиры – с тремя или четырьмя комнатами – обычно арендуются вскладчину, чтобы минимизировать расходы на проживание».

Цена аренды в студенческой столице за последний год выросла. Правда, не критично – по данным City24, в среднем на 2,5 процента – и на сегодняшний день составляет 12,4 евро за квадратный метр. Если бы цены могли кусаться, то самыми пугающими они оказались бы в Супилинне, там за квадратный метр просят в среднем 14,6 евро. В районе Вакзали цена составит уже в среднем 14 евро, а в центре города около 13,4.

Ищущим более доступное жилье стоит присмотреться к районам Аннелинн (10,3 евро за метр в месяц), Веэрику, Яамамыйза или Варику. В этих районах цены за квадратный метр некоторых предложений могут не превышать 10 евро, но это обычно свидетельствует либо о худшем состоянии жилья, либо, например, о наличии менее выгодного и непривычного для современных студентов печного отопления.

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Ближе к началу учебного года за счет того, что многие предложения уже разобраны, рынок становится меньше, соответственно, арендодатели склонны запрашивать с тех студентов, которые отложили поиск жилья на последний момент, большую сумму. Затягивать с поиском, говорит маклер Брандон Выссо, не стоит: можно переплатить.

«Квартиры студенты ищут в течение всего лета. Но поскольку квартиры, подходящие для учащихся или уже снимаемые другими студентами, чаще всего освобождаются весной или сразу по окончании учебного года, самый богатый выбор и наиболее привлекательные цены, как правило, можно для себя найти в первой половине лета. Однако многие студенты или их родители, которые не хотят нести арендные расходы летом, откладывают поиск жилья на август или даже сентябрь. В этом случае часто приходится соглашаться либо на более дорогие квартиры, либо делить квартиру большей площади с другими жильцами», – поясняет Выссо.

Больше всего арендных квартир предлагается в районах Кесклинн, Аннелинн и Карлова. Однако стоит поторопиться: квартиры в хорошем состоянии и по разумной цене быстро находят арендаторов. Арендуя квартиру в Тарту, нужно рассчитывать минимум на 250 евро в месяц за однокомнатное жилье и около 400 – за двухкомнатное, не считая коммунальных платежей. Аренда квартир с тремя и более комнатами начинается от 600-700 евро, но есть и более дорогие предложения – свыше тысячи евро. Однако этим траты не ограничиваются, заплатить придется и маклеру. К тому же, итоговая стоимость одной и той же квартиры может оказаться разной в зависимости от месяца или даже недели заключения сделки.

«Рынок аренды в Тарту – очень сезонный, – говорит Выссо. – Если смена арендатора происходит в удачное для арендодателя время – например, в конце лета, владелец может запросить более высокую цену, обычно примерно на 10% выше стандартной».

Сейчас предложений арендного жилья много, и в условиях конкуренции может потребоваться снизить цену по сравнению с прошлым годом, чтобы квартира не простаивала. Самая невыгодная стратегия для арендодателя – пытаться сдать квартиру по завышенной цене и оставлять ее пустой. «Каждый день простоя – это убыток, ведь коммунальные расходы оплачивать в таком случае приходится самому», – говорит Выссо.

Сэкономить на транспорте

Не последнюю роль для студентов играет социализация и различные формы студенческого досуга. В этом плане «балл», несомненно, получают более многолюдные варианты проживания. Хотя в последние годы, признаются студенты, такой классической студенческой жизни нет уже и там: большинство студентов все же фокусируются на учебе.

Для третьекурсника Александра общение с другими студентами всегда было принципиально важной частью обучения: именно так, считает он, складываются нужные знакомства – как дружеские, так и в будущем профессиональные. Свое прежнее жилье он арендовал в тихом районе на окраине города, добирался оттуда до центра на автобусе или велосипеде. Общественный транспорт в городе платный. Александр, как и многие его однокурсники, отслеживал через группы в Фейсбуке, где сегодня стоят контролеры и старался построить свой маршрут таким образом, чтобы их обойти. Если же опасность была неизбежна, покупал разовый билет. После переезда в общежитие в центре города эта проблема исчезла. Правда, и жизнь в общежитии, признается студент, уже не та, что в рассказах старших поколений.

Тартуская 89-ка в старые, добрые времена.

Foto: ajapaik

«Культура общежитий уже не та, что была когда-то, но если найти “своих” людей, социальная жизнь все же существует. Общежития – это не только для затворников. По его словам, иногда случаются и совсем необычные вещи. Например, на 1 мая один парень устроил вечеринку на все общежитие прямо у себя в комнате. «Правда, получилось шумно и прибывшие полицейские попросили гуляние прекратить. Но пару часов до этого момента было действительно весело», – делится впечатлениями Александр.

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Запросы у местных поступающих, говорит Ноппель-Кокеров, как правило, скромнее, чем у иностранцев: у последних зачастую лучше финансовые возможности. Не последнюю роль играет и экономия в долгосрочной перспективе – на такси после ночных студенческих «актов социализации» в барах и других заведениях в центре города.

«Для эстонских студентов на первом месте при выборе жилья стоит цена аренды, а уже затем расположение. Тарту – компактный город, поэтому добраться до университета пешком, на велосипеде или на общественном транспорте не составляет труда. Тем не менее, при возможности предпочитают селиться ближе к основным учебным корпусам. Иностранные студенты чаще стремятся жить в центре города или непосредственно рядом с учебными зданиями, и обычно они готовы платить за это больше, – поясняет она. – В плане площади в Тарту можно найти арендное жилье площадью от двенадцати квадратных метров, но в основном предлагаются типовые квартиры: однокомнатные – в среднем 30 квадратных метров, а двухкомнатные – около 45 квадратных метров».

Многие студенты, как например Александр, свой корпус общежития выбирают принципиально – кому-то ближе спокойная жизнь на Пеплери, кому-то легенды и сказания бывшего «Мордора». Тем же студентам, которые пока к такому студенческому единению не готовы и отдают предпочтение приватности, Брандон Выссо дает следующие советы по поиску квартиры: