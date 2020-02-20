Футуролог Бен Хаммерсли: как технологии изменили мир

В январе Эстонию посетил всемирно известный футуролог Бен Хаммерсли, по словам которого, быстрое развитие множества новых технологий делает мир все более непредсказуемым.

Футуролог Бен Хаммерсли Фото: Харри Тийтс

В январе Эстонию посетил всемирно известный футуролог Бен Хаммерсли, по словам которого, быстрое развитие множества новых технологий делает мир все более непредсказуемым.

У Digitark была прекрасная возможность взять интервью у Хаммерсли, который, помимо прочего, является создателем такого слова, как подкаст. О рождении этого термина знаменитый футуролог расскажет в третьей части интервью.

В этот раз, то есть, в первой части интервью Хаммерсли представит профессию футуролога и поговорит о том, как быстрое развитие технологий в последние 15 лет изменило мир.

«Большинство моих клиентов, которые являются главами фирм и политиками, их проблема не в том, чтобы понять будущее, а в понимании сегодняшнего дня. За последние 10 лет мир изменился так быстро и стал таким странным, что они не понимают сегодняшнего дня, не говоря уже о завтрашнем», – говорит Хаммерсли.

По его словам, одна из главных сложностей сегодня состоит в том, как скомбинировать между собой старое и новое поколение.

«Один из главных вызовов сегодня – это институты, правительства, корпорации, наша образовательная система и пр., которые возникли и созрели до появления смартфонов, социальных сетей и тому подобного. Поэтому всегда есть напряжение, скажем, между американской демократией и социальными сетями. Эти двое не очень хорошо сочетаются, ведь одно изобрели гораздо раньше другого. Поскольку полстраны не помнит времени без социальных сетей, то мы не замечаем, что эти две вещи друг с другом не совпадают», – замечает Хаммерсли.

Подробнее на эту тему Бен Хаммерсли расскажет в своем видеоинтервью на английском языке.