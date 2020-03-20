Разговоры об экологии нужно подкреплять реальными делами

Компания Prysmian Group, которая недавно внесена аналитиками Morgan Stanley в список из 118 компаний мира, наиболее успешно сокращающих выбросы СО 2 , и заняла в 2019 году второе по сектору место в рейтинге Dow Jones Sustainability Index, как своим мышлением, так и действиями полностью заслуживает титула зеленой компании.

Завод компании в Кейла в течение трех последних лет работает исключительно на «зеленой» энергии.

«Все компании, желающие быть успешными и идти по пути устойчивого развития, сегодня обязаны проявлять в своей деятельности экологическую ответственность. К сожалению, мы видим и множество примеров фиктивного зеленого подхода, когда на словах компании выступают за экологию, а на деле это не отражается. Мы пошли другим путем: прежде всего мы поддерживаем окружающую среду на деле, а уже после этого говорим об экологии, показывая пример своим клиентам и партнерам», – говорит Тарво Леппик, председатель правления Prysmian Group Baltics AS.

В феврале этого года банк Morgan Stanley внес Prysmian Group в международный список компаний, наиболее успешно сокращающих выбросы CO 2 . Prysmian Group как крупнейший производитель кабелей владеет более 100 заводов со штатом более 30 000 работников в более чем 50 странах мира. Леппик утверждает, что вся группа предприятий в целом отдает предпочтение зеленой энергии. «У нас очень энергоемкое производство, и мы можем с гордостью заявить, что в прошлом году только на одном заводе в Эстонии мы сэкономили почти 10 000 мегаватт-часов электроэнергии, производимой из ископаемого топлива».

Директор по продукту Райго Вилтроп заметил, что ответственность в повседневной деятельности и производственных процессах – только половина дела, вторая половина заключается в самой продукции. «Важно, чтобы наша продукция была прочной, максимально долговечной и оставляла минимальный экологический след. И мы немало потрудились для этого».

Каждому изделию – паспорт экологического следа

Все больше промышленных предприятий начинают использовать в своей работе систему оценки экологического следа, т.е. экологическую декларацию продукции.

«Для нас это означает, что мы оцениваем ресурсозатратность каждой стадии жизненного цикла продукции, от производства сырья и до окончания срока эксплуатации кабеля. Мы задались целью в течение этого года обеспечить своей продукции паспорта «зеленого» следа, чтобы клиенты могли в дополнение к рентабельности продукции оценить ее экологическую устойчивость. Оценка экологического следа приобретает все большую актуальность. Например, в Осло помимо обычного бюджета принимается и бюджет по CO 2 », – говорит Вилтроп.

Он приводит и другие примеры из мировой практики. В Голландии производят кабели из возобновляемых материалов. В Южной Америке компания Prysmian Group разработала материал для оплетки кабелей на основе сахарного тростника – а это большой шаг в направлении отказа от пластика.

И Лепик, и Вилтроп утверждают, что ощущают со стороны клиентов все большее давление в отношении возобновляемых материалов, и считают их обязательное применение только вопросом времени.

«Если раньше девелоперы и строители уделяли основное внимание цене, то конечный потребитель нового поколения способен мыслить более ответственно и выставлять свои требования. При этом производителям на самом деле нравится разрабатывать экологически чистые решения».

Продукция Prysmian Group нередко используется, например, судоходными компаниями, флот которых работает на зеленой энергии, так как для этого требуются специальные высокотехнологичные решения.

«Если мы хотим, чтобы поток энергии не прерывался, нужны высококачественные решения передачи энергии со сроком службы в 30–50 лет – а мы способны их производить. Аналогичным образом мы взяли на себя разработку повышенно прочных кабелей для солнечных парков, создав продукцию, способную служить на 20% дольше требуемого 25-летнего срока эксплуатации. Чем дольше служит изделие, тем меньше ресурсов мы тратим», – сказал директор по продукту.

Система залоговой упаковки работает на кабельном заводе в Кейла еще с 1993 года

В дополнение к производству и эксплуатации продукции, производитель кабелей измеряет экологический след всей цепочки поставок. «Поскольку большая часть нашей конечной продукции экспортируется в соседние страны, одна из наших целей заключается в сокращении загрязнения, создаваемого при транспортировке. Поэтому мы, например, продаем кабели только целыми бухтами, и наши клиенты научились это учитывать», – рассказывает Леппик.

Система возврата упаковки на предприятии в Кейла работает с 1993 года. «Для нас нормально принимать к возврату катушки от своего кабеля, мы же не хотим, чтобы они валялись где-то по лесам. Мы поступаем так уже 30 лет – странно, что это стали замечать и начинают ценить только сейчас», – усмехается Леппик. Экологический подход применяется и при выборе упаковки для кабелей: компания старается применять биоразлагаемые и допускающие вторичное использование материалы. Кроме того, при обновлении парка оборудования тщательно контролируется уровень энергопотребления новых станков.

Вилтроп добавил, что крайне важно сокращать образование отходов. «Мы постоянно следим за тем, сколько материала используется при производстве, какого качества продукция из него получается и сколько остается отходов. Что касается отходов, нам важно знать, в каком именно процессе они образуются. Через наш завод за год проходят тысячи тонн материалов, и если остается хоть какой-то процент отходов или брак, можно говорить о сотнях тонн потраченного впустую материала!»

Нужно вовлекать сотрудников

В недавно опубликованном Dow Jones Sustainability index, или индексе устойчивости Доу Джонса, компания Prysmian Group заняла второе место в секторе электротехнических и электронных компаний. Глобальные индексы измеряют финансовые показатели компаний, стремящихся к устойчивому развитию, на основе экономических, экологических и социальных критериев, и компания Prysmian Group задалась целью занять в этом рейтинге как можно более высокую позицию.

Начальник отдела кадров Prysmiam Group Baltics AS Элизабет Леэт подтверждает, что для достижения поставленной цели необходимо предпринимать реальные действия: «Для нашей группы компаний как глобального лидера кабельной промышленности устойчивость имеет ключевое значение. Ее достижение поддерживается и нашим акцентом на безопасности труда и последовательном повышении квалификации сотрудников». Группа компаний Prysmian имеет сильный учебный центр, опирающийся на сотрудничество с бизнес-школой SDA Bocconi и еще несколькими университетами в разных уголках планеты.

Работая более чем в 50 странах, нужно уметь сотрудничать с людьми с разным социокультурным фоном. Леэт добавила: «Каждый из наших работников обладает уникальным набором навыков, подходов и способностей, которые обогащают рабочую среду и вносят вклад в нашу деятельность. Три года назад группа запустила проект по многообразию и вовлеченности, направленный на продвижение корпоративной культуры и ценности каждого сотрудника.

Мы убеждены, что гендерное, возрастное и культурное многообразие способствует созданию большей ценности, и выстраиваем рабочую среду так, чтобы все сотрудники чувствовали, что их понимают, уважают и привлекают к деятельности такими, какие они есть».

Помимо этого, руководство компании придает большое значение сотрудничеству с общиной – с местными школами, окрестными жителями, а также предприятиями. «Наши сотрудники с удовольствием занимаются волонтерской работой, и компания как работодатель всячески это поддерживает, – заверила Леэт, – Но одними разговорами ничего не изменишь – нужны дела, нужна команда профессионалов, которая сможет вести различные проекты, будь то повседневная работа, ценности компании, зеленое мышление, обучение и поддержка людей или благотворительность. Все эти аспекты важны и образуют единое целое! Это постоянный труд, тем не менее, опыт нашей компании показывает, что в результате крупное промышленное предприятие может работать без вреда для окружающей среды».

Производство кабеля в Кейла имеет белее чем 50-летнюю историю. Завод Prysmiam Group Baltics AS в Кейла входит в Prysmian Group, крупнейший в мире концерн по производству кабелей, которому принадлежат 112 заводов в более чем 50 странах мира и на который работает более 30 000 сотрудников.