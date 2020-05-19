«Промышленники должны больше рассказывать о своих успехах»

Для привлечения молодежи в сектор промышленности следует больше о нем рассказывать, и предприятия сами должны быть более открытыми и брать инициативу в свои руки, считает аудитор промышленного сектора и тренер Прийт Пыдра.

Прийт Пыдра Фото: Tööstusuudised.ee

Большинство эстонских заводов - чистые и отремонтированные, при этом в обществе продолжает бытовать мнение, что производственные площади страшные и грязные. Но у этих страхов уже давно нет оснований, так как современные произвдственные площади аккуратны и технологически оснащены.

Как преодолеть эти предрассудки и заинтересовать молодежь техническими или промышленными специальностями? Например, как привлечь молодого человека к специальности инженер-механика?

«Заводов разных много, но я бы сказал, что перво-наперво истории успеха сектора промышленности должны быть навиду», - говорит промышленный аудитор, оценщик и тренер Прийт Пыдра.

По мнению Пыдра, если о промышленности будут рассказывать больше историй успеха, то и молодежь будет чаще обращать свой взгляд на технические профессии и промышленность. «Имидж в обществе играет важную роль», - говорит специалист и добавляет, что если удастся доносить информацию об амбициозных и успешных проектах до широких масс, то это и будет решением проблемы.

Поэтому и сам сектор промышленности должен быть активным и коммуникабельным. «Если кто-то ничего не знает о секторе промышленности, то для молодежи его и не существует. Приходите со своими проектами, мы поможем донести вашу историю, и вместе перейдем на новый уровень», - призвал Пыдра промышленные предприятия.