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    «Промышленники должны больше рассказывать о своих успехах»

    Для привлечения молодежи в сектор промышленности следует больше о нем рассказывать, и предприятия сами должны быть более открытыми и брать инициативу в свои руки, считает аудитор промышленного сектора и тренер Прийт Пыдра.

    Прийт ПыдраФото: Tööstusuudised.ee
    Большинство эстонских заводов - чистые и отремонтированные, при этом в обществе продолжает бытовать мнение, что производственные площади страшные и грязные. Но у этих страхов уже давно нет оснований, так как современные произвдственные площади аккуратны и технологически оснащены.
    Как преодолеть эти предрассудки и заинтересовать молодежь техническими или промышленными специальностями? Например, как привлечь молодого человека к специальности инженер-механика?
    «Заводов разных много, но я бы сказал, что перво-наперво истории успеха сектора промышленности должны быть навиду», - говорит промышленный аудитор, оценщик и тренер Прийт Пыдра.
    По мнению Пыдра, если о промышленности будут рассказывать больше историй успеха, то и молодежь будет чаще обращать свой взгляд на технические профессии и промышленность. «Имидж в обществе играет важную роль», - говорит специалист и добавляет, что если удастся доносить информацию об амбициозных и успешных проектах до широких масс, то это и будет решением проблемы.
    Поэтому и сам сектор промышленности должен быть активным и коммуникабельным. «Если кто-то ничего не знает о секторе промышленности, то для молодежи его и не существует. Приходите со своими проектами, мы поможем донести вашу историю, и вместе перейдем на новый уровень», - призвал Пыдра промышленные предприятия.

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    Тренер: Прийт Пыдра

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