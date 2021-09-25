Желание сменить работу заставило вернуться к учебе

32-летний Калмер Каер в течение восьми лет работал охранником. Нынешней осенью при поддержке Кассы по безработице он поступил в Хаапсалуский центр профессионального образования учиться на оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУ Фото: Частный архив

32-летний Калмер Каер, проживающий в Рапламаа, в течение восьми лет работал охранником. Нынешней осенью при поддержке Кассы по безработице он поступил в Хаапсалуский центр профессионального образования учиться на оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУ, чтобы после завершения обучения открыть новую увлекательную страницу своей трудовой жизни. Эта специальность обеспечивает хорошо оплачиваемой работой и на малой родине, и за ее пределами.

Со времени учебы Калмера в гимназии прошли годы. Он работает охранником и недавно почувствовал, что пришло время сменить профессию. Однако сделать это в маленьком городке не просто, особенно если новая сфера деятельности требует дополнительного образования. Пока Калмер искал варианты, его брат Каури, работающий на деревообрабатывающем предприятии, рассказал о преимуществах работы в деревообрабатывающем секторе родного района и об уровне зарплат в нем. Он отметил перспективную специальность оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУ, который имеет дело с дорогим оборудованием и получает хорошую зарплату. Эта информация заставила Калмера всерьез искать возможности для переподготовки.

Целенаправленные усилия

Чтобы принять решение, Калмер изложил на бумаге плюсы и минусы своей нынешней работы, а также плюсы и минусы смены профессии, учитывая дополнительное образование. «Когда я увидел, что в пользу перемен говорит больше плюсов, а прежний образ жизни чаще отмечен минусами, единственно логичным решением было действовать», – улыбается он.

При обсуждении будущей учебы в семейном кругу тетя Калмера рассказала ему о пособии на участие в уровневом обучении от Кассы по безработице. Когда Калмер связался с Кассой по безработице, выяснилось, что он имеет право на получение пособия, поскольку с момента окончания гимназии прошло много времени. Кроме того, ему предложили профориентацию – карьерное консультирование.

Тем, кто еще думает о смене работы, повышении квалификации или переподготовке, стоит составить список плюсов и минусов и посмотреть, какие изменения принесет переподготовка по сравнению с обычным образом жизни. Калмер Каер

«Я начал искать подходящую школу и обратил внимание на Хаапсалуский центр профессионального образования, где открылась специальность „управление деревообрабатывающими станками с ЧПУ”. Модульное обучение хорошо вписывается в мой нынешний рабочий график, я могу учиться по выходным. Конечно, эти полгода подготовки – довольно напряженный график, долгие рабочие дни чередуются с учебными, но я верю, что справлюсь».

Летом в училище проходил вступительный тур, и на собеседовании нужно было рассказать о своей мотивации к учебе. «Я волновался о том, как сложится собеседование с приемной комиссией. Члены комиссии были благосклонны и дружелюбны. Я получил ответы на многие свои вопросы, детали учебного процесса стали яснее. Выбранная мной специальность предназначена тем, кто хочет повысить квалификацию или начать с нуля».

По словам Калмера, обучение операторов станков с ЧПУ в основном опирается на компьютер и требует знания математики. «К счастью, мне нравится рисовать и чертить, и компьютер для меня не проблема», – радуется молодой человек.

В училище подчеркивали, что помимо освоения реальных предметов, важна способность ученика к концентрации и умение вникать в изучаемое. Обучение в центре организовано таким образом, что управление деревообрабатывающим станком с ЧПУ можно освоить за полгода модульного обучения. Учебная группа небольшая, десять человек, так как много индивидуальных занятий и всем нужно уделять одинаковое внимание. После прохождения программы, учебной практики в компании, защиты практики и сдачи экзамена Калмеру присвоят квалификацию оператора деревообработки четвертого разряда, в настоящее время самого высокого в Эстонии. После окончания училища можно не опасаться, что не найдешь доходной работы поближе к дому. «Если же найдется интересная работа в другом регионе, я готов сменить место жительства», – оптимистично заявляет Калмер.

Знай свои сильные стороны

Тем, кто все еще думает о смене работы, повышении квалификации или переподготовке, Калмер рекомендует составить аналогичный список плюсов и минусов и посмотреть, какие изменения принесет переподготовка по сравнению со старым образом жизни. «Этот процесс организует мысли, позволяет взглянуть на вещи в перспективе и помогает ставить цели. Сомневающимся стоит воспользоваться услугой карьерной консультации Кассы по безработице, которая очень помогает. Еще обсудите свои планы относительно дальнейшего образования с друзьями и семьей, выслушайте их предложения и советы. Обязательно посетите сайты учебных заведений, изучите информацию и свяжитесь с ними, если у вас будут какие-либо вопросы. Чем больше человек знает о своих возможностях, тем лучший выбор он может сделать», – считает Калмер.

Воодушевляя других, он говорит, что многое зависит от самого человека. На время учебы, помимо баланса в работе и семейной жизни, больше всего нужны целеустремленность и самодисциплина и, конечно, навыки тайм-менеджмента – без этих качеств не удастся ни одно изменение. И в то же время каждое усилие многократно окупается, открывая новые, лучшие возможности для самореализации.