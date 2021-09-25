Желание сменить работу заставило вернуться к учебе
32-летний Калмер Каер в течение восьми лет работал охранником. Нынешней осенью при поддержке Кассы по безработице он поступил в Хаапсалуский центр профессионального образования учиться на оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУФото: Частный архив
32-летний Калмер Каер, проживающий в Рапламаа, в течение восьми лет работал охранником. Нынешней осенью при поддержке Кассы по безработице он поступил в Хаапсалуский центр профессионального образования учиться на оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУ, чтобы после завершения обучения открыть новую увлекательную страницу своей трудовой жизни. Эта специальность обеспечивает хорошо оплачиваемой работой и на малой родине, и за ее пределами.
Со времени учебы Калмера в гимназии прошли годы. Он работает охранником и недавно почувствовал, что пришло время сменить профессию. Однако сделать это в маленьком городке не просто, особенно если новая сфера деятельности требует дополнительного образования. Пока Калмер искал варианты, его брат Каури, работающий на деревообрабатывающем предприятии, рассказал о преимуществах работы в деревообрабатывающем секторе родного района и об уровне зарплат в нем. Он отметил перспективную специальность оператора деревообрабатывающего центра с ЧПУ, который имеет дело с дорогим оборудованием и получает хорошую зарплату. Эта информация заставила Калмера всерьез искать возможности для переподготовки.
Целенаправленные усилия
Чтобы принять решение, Калмер изложил на бумаге плюсы и минусы своей нынешней работы, а также плюсы и минусы смены профессии, учитывая дополнительное образование. «Когда я увидел, что в пользу перемен говорит больше плюсов, а прежний образ жизни чаще отмечен минусами, единственно логичным решением было действовать», – улыбается он.
При обсуждении будущей учебы в семейном кругу тетя Калмера рассказала ему о пособии на участие в уровневом обучении от Кассы по безработице. Когда Калмер связался с Кассой по безработице, выяснилось, что он имеет право на получение пособия, поскольку с момента окончания гимназии прошло много времени. Кроме того, ему предложили профориентацию – карьерное консультирование.
Тем, кто еще думает о смене работы, повышении квалификации или переподготовке, стоит составить список плюсов и минусов и посмотреть, какие изменения принесет переподготовка по сравнению с обычным образом жизни.
Калмер Каер
«Я начал искать подходящую школу и обратил внимание на Хаапсалуский центр профессионального образования, где открылась специальность „управление деревообрабатывающими станками с ЧПУ”. Модульное обучение хорошо вписывается в мой нынешний рабочий график, я могу учиться по выходным. Конечно, эти полгода подготовки – довольно напряженный график, долгие рабочие дни чередуются с учебными, но я верю, что справлюсь».
Летом в училище проходил вступительный тур, и на собеседовании нужно было рассказать о своей мотивации к учебе. «Я волновался о том, как сложится собеседование с приемной комиссией. Члены комиссии были благосклонны и дружелюбны. Я получил ответы на многие свои вопросы, детали учебного процесса стали яснее. Выбранная мной специальность предназначена тем, кто хочет повысить квалификацию или начать с нуля».
По словам Калмера, обучение операторов станков с ЧПУ в основном опирается на компьютер и требует знания математики. «К счастью, мне нравится рисовать и чертить, и компьютер для меня не проблема», – радуется молодой человек.
В училище подчеркивали, что помимо освоения реальных предметов, важна способность ученика к концентрации и умение вникать в изучаемое. Обучение в центре организовано таким образом, что управление деревообрабатывающим станком с ЧПУ можно освоить за полгода модульного обучения. Учебная группа небольшая, десять человек, так как много индивидуальных занятий и всем нужно уделять одинаковое внимание. После прохождения программы, учебной практики в компании, защиты практики и сдачи экзамена Калмеру присвоят квалификацию оператора деревообработки четвертого разряда, в настоящее время самого высокого в Эстонии. После окончания училища можно не опасаться, что не найдешь доходной работы поближе к дому. «Если же найдется интересная работа в другом регионе, я готов сменить место жительства», – оптимистично заявляет Калмер.
Знай свои сильные стороны
Тем, кто все еще думает о смене работы, повышении квалификации или переподготовке, Калмер рекомендует составить аналогичный список плюсов и минусов и посмотреть, какие изменения принесет переподготовка по сравнению со старым образом жизни. «Этот процесс организует мысли, позволяет взглянуть на вещи в перспективе и помогает ставить цели. Сомневающимся стоит воспользоваться услугой карьерной консультации Кассы по безработице, которая очень помогает. Еще обсудите свои планы относительно дальнейшего образования с друзьями и семьей, выслушайте их предложения и советы. Обязательно посетите сайты учебных заведений, изучите информацию и свяжитесь с ними, если у вас будут какие-либо вопросы. Чем больше человек знает о своих возможностях, тем лучший выбор он может сделать», – считает Калмер.
Воодушевляя других, он говорит, что многое зависит от самого человека. На время учебы, помимо баланса в работе и семейной жизни, больше всего нужны целеустремленность и самодисциплина и, конечно, навыки тайм-менеджмента – без этих качеств не удастся ни одно изменение. И в то же время каждое усилие многократно окупается, открывая новые, лучшие возможности для самореализации.
Работай и учись!
Касса по безработице поддерживает людей, лишившихся работы, и тех, кто не имеет профессионального образования или чьи навыки устарели. Можно пройти курсы или уровневое обучение.
Пособие на участие в уровневом обучении
Касса поддерживает как соискателей работы, так и работающих людей в приобретении профессионального и высшего образования и во многих случаях выплачивает пособие на участие в уровневом обучении. Ставка пособия составляет 292 евро в месяц. Касса по безработице поддерживает приобретение тех профессий, в которых ожидается повышенная потребность либо уже сейчас не хватает специалистов с соответствующей подготовкой. Выбор профессий широк, обучение проводится по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке.
Карта обучения
Курсы – самый простой для работающего человека способ дополнительного образования. Касса по безработице поддерживает подготовку по специальностям, спрос на которые ожидается в перспективе либо уже существует в связи с нехваткой работников с соответствующей подготовкой. Выбор курсов широк, перечень бесплатных курсов предусматривает и удаленное обучение.
Хотите научиться чему-то новому?
Вернуться снова к учебе непросто– иногда мешают неприятные воспоминания. Свои планы хорошо обсудить со специалистом Кассы по безработице. Информация доступна на сайте www.töötajaõpi.ee, там же можно записаться на прием к карьерному консультанту. Консультации по вопросам карьеры предназначены как работающим людям, так и соискателям работы, и бесплатны для всех.
Источник: Касса по безработице
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