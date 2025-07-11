Как таллиннский политик и неграмотный трактирщик из Вирумаа решали из чего строить Эстонию
В начале ХХ века застройщики в Эстонии не могли обойтись в своих проектах без продукции акционерного общества Silikaat – старейшего завода силикатных кирпичей, добившегося успеха благодаря песку из Нымме, извести из Вирумаа, российским военным заказам и железной хватке управляющих.
Каждый пятый кирпич в Эстонии выходил из автоклавов предприятия Silikaat, причем он оставался самым доступным. Его использовали и при строительстве «таллиннских домов», и в здании театра «Эстония».
Foto: muis.ee, Ajapaik, wikimedia, Shutterstock / коллаж Алена Ценно
Массовая застройка из белого силикатного кирпича часто ассоциируется у нас с микрорайонами советской эпохи, но на самом деле этот материал появился в Эстонии еще в XIX веке. Саму технологию изготовления кирпичей из смеси извести и песка под давлением в автоклаве придумали в Германии в 1880 году. Такие кирпичи оказались в два-три раза более простыми в производстве, кирпичные фабрики требовали меньше энергии и работников. В результате цена силиката в сравнении с обычным «красным» керамическим кирпичом тоже была гораздо ниже. Всего 19 лет спустя после изобретения технологии новый материал уже пробовали изготавливать в Эстонии.
Хозяин паровой лесопилки и каретной мастерской в Таллинне промышленник Мартин Бёклер в 1899 году купил участок близ имения фон Гленов в Нымме, на месте современного торгового центра Järve Keskus. На нем он выстроил фабрику силикатного кирпича – первую в Российской Империи. В первые годы бизнес шел трудно – новый, еще не зарекомендовавший себя материал не пользовался массовым спросом. Строители не верили, что дешевый кирпич может быть прочным, и закупали его в основном для кладки внутренних, не несущих нагрузку стен. В 1910 году Бёклер продал предприятие – и новый хозяин догадался, как сдвинуть дело с мертвой точки.
Интеллигент из Ныо
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Новым хозяином силикатного предприятия стал молодой инженер Оскар Амберг – на момент покупки ему было всего 32 года.
Оскар Амберг на собственные средства и деньги соинвесторов, своих друзей по спортклубу Kalev, перезапустил предприятие и стал дешево оптом продавать белые кирпичи для военного мегаобъекта.
Foto: Wikimedia
Амберг родился в 1878 году в приходе Ныо, в Тартумаа. Несмотря на крестьянское происхождение родители сумели отправить юношу учиться – сначала в приходской школе Ныо, затем в частной гимназии Треффнера в Тарту. Похоже денег на образование все-таки не хватало: модную у эстонских интеллигентов частную школу Оскар был вынужден поменять на казенную гимназию, в которой задержался аж на семь лет. Лишь когда ему исполнился 21 год, Амберг смог поступить в Политехнический институт в Риге, где был старше большинства местных первокурсников. На новом месте молодой человек стал сооснователем эстонского студенческого землячества – корпорации «Вирония». В 1904 году он, наконец, получил диплом инженера-машиностроителя, и его карьера пошла в гору.
Сперва он работал в Риге на французском заводе «Мотор», изготавливавшем двигатели для первых аэропланов. Спустя год он получил приглашение стать управляющим нескольких деревообрабатывающих фабрик в Минской губернии – за следующие четыре года в Беларуси Амберг скопил капитал, позволивший ему вернуться в Таллинн и заняться собственным бизнесом. Трудно сказать, ехал ли инженер на родину с готовой бизнес-идеей или сочинил ее уже на месте, но пришедшая ему мысль оказалась простой и блестящей. Раз частные застройщики не хотят покупать новый непроверенный кирпич, нужно продать его тем, кого не интересует ничего, кроме цены, – подрядчикам на госконтрактах.
В 1910 году, когда бывший завод Бёклера стал предприятием «O. Amberg ja Ko», в Таллинне и его окрестностях бурлила строительная жизнь. Десятки подрядчиков возводили сооружения Морской крепости императора Петра Великого, призванной защитить Петербург, столицу Российской Империи. Амберг на собственные средства и деньги соинвесторов, своих друзей по спортклубу Kalev, перезапустил предприятие и стал дешево оптом продавать белые кирпичи для военного мегаобъекта.
Крепость стала для инженера торговой витриной – капитальные конструкции из силиката не рушились вопреки опасениям, и вскоре вид белых кирпичных стен стал привычным сперва для жителей Эстонии, а потом и соседнего Петербурга, куда инженер наладил экспорт. На фабрике работали всего 15 рабочих, производивших по 2,5-3 млн кирпичей в год. В ту пору единственный в Таллинне завод керамического кирпича производил около 1 млн кирпичей в год.
Помогали делу знакомства – Амберг активно включился в социальную жизнь Таллинна, прочно вписавшись в круг проэстонской интеллигенции города. Он вошел в состав правления общества «Эстония» как раз в ту пору, когда организация запускала свой крупнейший строительный проект – одноименный театр. Легко догадаться, что «Эстония», ставшая крупнейшим сооружением Таллинна, была сложена из кирпича фирмы «O. Amberg ja Ko». Казалось, лучше рекламы не сыщешь, но дальнейшему масштабированию бизнеса помешала война.
Летом 1914 года Российская и Германская империи сошлись в схватке. Крепость Петра Великого так и осталась недостроенной, часть выделенных на нее средств перенаправили на оперативные военные нужды. Число частных строек тоже сократилось, а вместе с ним и заказы на кирпич. Сам Амберг был мобилизован в качестве ценного технического специалиста – он занял пост бригадира-инженера таллиннских укреплений. Должность не оставляла возможности заниматься делами завода, которые и без того пришли в упадок. Значительную часть времени Амбер проводил на уединенном острове Аэгна, при входе в Таллиннскю бухту, где руководил срочным обустройством артиллерийских батарей для отражения потенциальной атаки Кригсмарине.
Оскар Амберг остался на военной службе и после краха империи Романовых. В 1918 году он перешел на службу учрежденному эстонскому правительству и участвовал в Освободительной войне уже как инженер национального военного министерства. Менее чем за десятилетие от мало кому известного молодого специалиста он прошел путь до состоятельного человека, участника столичных общественных и благотворительных организаций, крупного чиновника, а затем и политика. В 1920 году Амберг от Христианской народной партии избрался в первый созыв Рийгикогу. Он вращался в кругах «отцов государства», в 1923 году Константин Пятс пригласил Амберга стать министром в новом правительстве, инженер получил портфель министра труда и социальных дел.
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В 1924 году Амберг переизбрался уже во второй раз, став военным министром в правительстве Фридриха Акеля, а с декабря 1925 по июль 1926 года - министром строительства и дорог в кабинете Яана Теэманта. Именно по инициативе Амберга, например, в Эстонию из Швеции и США были доставлены и опробованы первые грейдеры, организована их сборка из зарубежных комплектующих, а затем и созданы дежурные дорожные службы. Зимой грейдеры министра Амберга чистили главные шоссе республики от снега.
По инициативе министра строительства и дорог Оскара Амберга в Эстонию из Швеции были доставлены и опробованы первые грейдеры. После демонстрации машины были переданы управам Харьюмаа и Тартумаа и зимой чистили главные шоссе республики от снега.
Foto: Eesti Maanteemuuseum
Но пока инженер делал политическую карьеру, дела у его заводика, остановленного еще в Первую мировую, шли совсем не блестяще.
Хитрый трактирщик берет свое
В 1923 году одновременно с получением первого министерского портфеля Амберг передал недвижимость и оборудование завода новому товариществу Silikaat, к правлению присоединились и другие бизнесмены. Директором и управляющим делами завода стал соратник Амберга по спортивному обществу Kalev, командир одноименного батальона в Освободительной войне Леопольд Тынсон, также известный как атлет, спортивный журналист и организатор спорта. Под новым руководством силикатный кирпич снова стали поставлять на оживающий строительный рынок, но довоенный успех повторить не удавалось. В 1925 году завод был объявлен неплатежеспособным, а его движимое имущество было выставлено на аукцион.
Директор и управляющий делами завода соратник Амберга по спортивному обществу Kalev, командир одноименного батальона в Освободительной войне Леопольд Тынсон, также известный как атлет, спортивный журналист и организатор спорта.
Foto: muis.ee
Несмотря на очередной кризис, полностью завод не закрылся. Его накачивали собственными деньгами Тынсон и еще один член правления – Карл Кадак. В обмен на инвестиции они получали доли предприятия, на первый взгляд не стоившие ничего. К 1928 году в руках Кадака и его семьи был уже контрольный пакет. Инвестор сменил всех членов правления кроме Тынсона, сохранившего пост технического директора, и железной рукой повел завод новым курсом.
Чтобы понять, что произошло, нужно сказать несколько слов о личности Карла Кадака, деревенского мастера слияний и поглощений, одного из первых эстонцев-крупных бизнесменов. Кадак родился в бедняцкой семье в Тартумаа в 1859 году. Для сравнения Яак Йохан Пухк, основатель торгового дома Пухков, который считается первопроходцем эстонского бизнеса, появился на свет на семь лет позже, когда Кадак, мальчик-пастушонок, уже проворачивал первые сделки. По воспоминаниям односельчан, вместо того, чтобы пасти скот, Карл нанимал для этого других мальчиков за щепотку табаку, а сам играл на завалинке в карты с деревенскими стариками и всегда выигрывал. Он за копейки скупал у других детей лесную землянику, а потом дорого продавал ее мызным управляющим. Уже к подростковому возрасту Кадак был существенно богаче родителей.
В 1910 году бывший трактирщик Карл Кадак построил на станции Ракке самый крупный и современный завод гашеной извести.
Foto: wikipwdia
Когда Карлу едва исполнилось 20, он сумел выкупить право аренды корчмы около церкви прихода Симуна, в современном Ляэне-Вирумаа, который в то время как раз капитально перестраивали. «Работали в основном русские рабочие, приехавшие из Муствеэ, которые были склонны к пьянству. Всю зарплату, что они получали, они тут же несли трактирщику Кадаку. У некоторых не оставалось даже денег, чтобы уехать домой. Тогда хитрый трактирщик соглашался дать им взаймы», – пишет биограф предпринимателя Айме Киннеп в книге «Karl Kadak. Karjapoisist lubjakuningaks».
К началу ХХ века Кадак стал одним из самых успешных, но одновременно непубличных людей страны. Живя в деревне, он кредитовал немецких помещиков и эстонских крестьян, скупал леса, недвижимость и карьеры. Безжалостно требовал обязательства по векселям, а в долг давал только по первичным закладным – чтобы другие кредиторы не путались под ногами. Как ни странно, за 82 года жизни, из которых больше 70 были посвящены бизнесу, Карл Кадак так и не научился писать и читать, зато отменно считал в уме.
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В 1910 году бывший трактирщик построил на станции Ракке самый крупный и современный завод гашеной извести. Именно он поставлял этот главный наряду с песком компонент силикатному заводу Амберга. Кадак был совершенно не заинтересован в банкротстве предприятия, а потому в конце 1920-х сам занялся его управлением.
Счастье на песке
В 1928 году вместе с бизнес-патриархом Карлом Кадаком, которому уже стукнуло 69 лет, в правление завода вошел его старший сын Бруно и зять, тартуский адвокат Карл Нурк. Но фактическое управление предприятием осуществлял сам Кадак-старший, только с технической стороной ему помогал спортсмен Тынсон.
Кадак провел ревизию имущества завода и решил, что лучшая его часть – песчаные земли, купленные когда-то Амбергом как резерв для развития производства, от завода до станции Рахумяэ между Пярнуским шоссе и железной дорогой. Их Кадак поделил на участки от 1500 до 3000 квадратных метров и продал под дачи и новые жилые дома набиравшего популярность города-сада Нымме. Новым землевладельцам, конечно же, предлагались и материалы для строительства: силикатный кирпич и известковый раствор. Распродажа земли продолжалась целых десять лет, последние наделы были реализованы в 1938-м.
К середине 1930-х завод Silikaat оставался единственным производителем силикатного кирпича в Эстонии. Практически не модернизированное с 1910 года предприятие работало на максимально возможных при существовавшем оборудовании объемах – 6-7 млн кирпичей в год.
Foto: Ajapaik
Росло и производство. В 1928 году завод выпустил уже 6 млн кирпичей, превзойдя лучшие довоенные показатели. В том же году инженер Амберг отказался от всех требований к предприятию. К тому времени он ушел из политики, но предпочел заняться бизнесом в совсем другой отрасли – туризме. Товарищество (в форме OÜ) было преобразовано в акционерное общество, Кадаки стали его мажоритарными, а со временем и единственными акционерами. 1929 год стал для Silikaat последним, когда товарищество работало в убыток.
В следующие годы в отчетности появилась небольшая прибыль, причем, скорее всего, она искусственно занижалась – семья Кадак славилась мастерством сокрытия средств и ухода от налогов. Для продажи кирпича клиентам была создана отдельная дилерская фирма Faktor OÜ, с тем же руководством, что у Silikaat. Члены семьи Кадак получали топ-менеджерские зарплаты и за работу в ней.
К середине 1930-х завод Silikaat оставался единственным производителем силикатного кирпича в Эстонии. Практически не модернизированное с 1910 года предприятие работало на максимально возможных при существовавшем оборудовании объемах – 6-7 млн кирпичей в год. В среднем каждый пятый кирпич в Эстонии выходил из автоклавов этого предприятия, причем он оставался самым доступным – благодаря этому его массово покупали в том числе малые застройщики. Например, те, кто инвестировал деньги в строительство недорогих доходных домов «таллиннского типа».
Строительство недорогих доходных домов «таллиннского типа» в 1930-е годы было в самом разгаре.
Foto: Алексей Шишкин
Грядет «силикатная война»?
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Бруно Кадак, перехвативший управление у многоопытного, но уже очень пожилого отца после 1936 года перестал выплачивать дивиденды, аккумулируя прибыль на счетах предприятия. Судя по всему, он планировал радикальную модернизацию фабрики, чтобы не потерять рынок. К этому времени правительство разрешило фирме Kvarts построить второй силикатный завод в Эстонии. За «Кварцем» стоял оружейный барон Борис Линде, один из ближайших приближенных президента Константина Пятса, а потому конкуренция обещала быть горячей. Влиятельный Амберг уже не имел отношения к предприятию, обладавший широкими связями директор Тынсон умер в 1935-м, а непотопляемый Кадак-старший все реже выбирался из своей усадьбы в Вирумаа.
Конкурент фабрики Silikaat, завод Kwarts, заработал в мае 1939 года, но в 1940-м оба предприятия были национализированы и вскоре объединены под общим госуправлением.
Foto: Rahvusarhiiv
Но назревавшая «битва за силикат» так и не состоялась. Завод Kvarts заработал в мае 1939 года, модернизация фабрики Silikaat так и не стартовала. С оккупацией Эстонии Советским Союзом в 1940 году оба предприятия были национализированы и вскоре объединены под общим управлением, работая теперь как два филиала одной государственной структуры.
Карл Кадак скончался в сентябре 1940-го, успев узнать, что весь его бизнес пошел прахом. Директор Бруно Кадак умер от рака 5 июня 1941 года, за несколько дней до запланированного ареста органами НКВД. Оскар Амберг эмигрировал из Эстонии в Германию, в 1945-1946 годах он заведовал реорганизацией Эстонского Красного креста для помощи беженцам, участвовал в деятельности эстонских организаций в изгнании. Скончался основатель национальной силикатной промышленности в Гамбурге в 1963 году.
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