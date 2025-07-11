Назад 11.07.25, 06:00 Как таллиннский политик и неграмотный трактирщик из Вирумаа решали из чего строить Эстонию В начале ХХ века застройщики в Эстонии не могли обойтись в своих проектах без продукции акционерного общества Silikaat – старейшего завода силикатных кирпичей, добившегося успеха благодаря песку из Нымме, извести из Вирумаа, российским военным заказам и железной хватке управляющих.

Каждый пятый кирпич в Эстонии выходил из автоклавов предприятия Silikaat, причем он оставался самым доступным. Его использовали и при строительстве «таллиннских домов», и в здании театра «Эстония».

Foto: muis.ee, Ajapaik, wikimedia, Shutterstock / коллаж Алена Ценно

Массовая застройка из белого силикатного кирпича часто ассоциируется у нас с микрорайонами советской эпохи, но на самом деле этот материал появился в Эстонии еще в XIX веке. Саму технологию изготовления кирпичей из смеси извести и песка под давлением в автоклаве придумали в Германии в 1880 году. Такие кирпичи оказались в два-три раза более простыми в производстве, кирпичные фабрики требовали меньше энергии и работников. В результате цена силиката в сравнении с обычным «красным» керамическим кирпичом тоже была гораздо ниже. Всего 19 лет спустя после изобретения технологии новый материал уже пробовали изготавливать в Эстонии.

Хозяин паровой лесопилки и каретной мастерской в Таллинне промышленник Мартин Бёклер в 1899 году купил участок близ имения фон Гленов в Нымме, на месте современного торгового центра Järve Keskus. На нем он выстроил фабрику силикатного кирпича – первую в Российской Империи. В первые годы бизнес шел трудно – новый, еще не зарекомендовавший себя материал не пользовался массовым спросом. Строители не верили, что дешевый кирпич может быть прочным, и закупали его в основном для кладки внутренних, не несущих нагрузку стен. В 1910 году Бёклер продал предприятие – и новый хозяин догадался, как сдвинуть дело с мертвой точки.

Интеллигент из Ныо

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Новым хозяином силикатного предприятия стал молодой инженер Оскар Амберг – на момент покупки ему было всего 32 года.

Оскар Амберг на собственные средства и деньги соинвесторов, своих друзей по спортклубу Kalev, перезапустил предприятие и стал дешево оптом продавать белые кирпичи для военного мегаобъекта.

Foto: Wikimedia Амберг родился в 1878 году в приходе Ныо, в Тартумаа. Несмотря на крестьянское происхождение родители сумели отправить юношу учиться – сначала в приходской школе Ныо, затем в частной гимназии Треффнера в Тарту. Похоже денег на образование все-таки не хватало: модную у эстонских интеллигентов частную школу Оскар был вынужден поменять на казенную гимназию, в которой задержался аж на семь лет. Лишь когда ему исполнился 21 год, Амберг смог поступить в Политехнический институт в Риге, где был старше большинства местных первокурсников. На новом месте молодой человек стал сооснователем эстонского студенческого землячества – корпорации «Вирония». В 1904 году он, наконец, получил диплом инженера-машиностроителя, и его карьера пошла в гору. Сперва он работал в Риге на французском заводе «Мотор», изготавливавшем двигатели для первых аэропланов. Спустя год он получил приглашение стать управляющим нескольких деревообрабатывающих фабрик в Минской губернии – за следующие четыре года в Беларуси Амберг скопил капитал, позволивший ему вернуться в Таллинн и заняться собственным бизнесом. Трудно сказать, ехал ли инженер на родину с готовой бизнес-идеей или сочинил ее уже на месте, но пришедшая ему мысль оказалась простой и блестящей. Раз частные застройщики не хотят покупать новый непроверенный кирпич, нужно продать его тем, кого не интересует ничего, кроме цены, – подрядчикам на госконтрактах. В 1910 году, когда бывший завод Бёклера стал предприятием «O. Amberg ja Ko», в Таллинне и его окрестностях бурлила строительная жизнь. Десятки подрядчиков возводили сооружения Морской крепости императора Петра Великого, призванной защитить Петербург, столицу Российской Империи. Амберг на собственные средства и деньги соинвесторов, своих друзей по спортклубу Kalev, перезапустил предприятие и стал дешево оптом продавать белые кирпичи для военного мегаобъекта. Крепость стала для инженера торговой витриной – капитальные конструкции из силиката не рушились вопреки опасениям, и вскоре вид белых кирпичных стен стал привычным сперва для жителей Эстонии, а потом и соседнего Петербурга, куда инженер наладил экспорт. На фабрике работали всего 15 рабочих, производивших по 2,5-3 млн кирпичей в год. В ту пору единственный в Таллинне завод керамического кирпича производил около 1 млн кирпичей в год. Помогали делу знакомства – Амберг активно включился в социальную жизнь Таллинна, прочно вписавшись в круг проэстонской интеллигенции города. Он вошел в состав правления общества «Эстония» как раз в ту пору, когда организация запускала свой крупнейший строительный проект – одноименный театр. Легко догадаться, что «Эстония», ставшая крупнейшим сооружением Таллинна, была сложена из кирпича фирмы «O. Amberg ja Ko». Казалось, лучше рекламы не сыщешь, но дальнейшему масштабированию бизнеса помешала война.

8 fotot Строительство здания театра «Эстония»

Foto: Rahvusarhiiv

Летом 1914 года Российская и Германская империи сошлись в схватке. Крепость Петра Великого так и осталась недостроенной, часть выделенных на нее средств перенаправили на оперативные военные нужды. Число частных строек тоже сократилось, а вместе с ним и заказы на кирпич. Сам Амберг был мобилизован в качестве ценного технического специалиста – он занял пост бригадира-инженера таллиннских укреплений. Должность не оставляла возможности заниматься делами завода, которые и без того пришли в упадок. Значительную часть времени Амбер проводил на уединенном острове Аэгна, при входе в Таллиннскю бухту, где руководил срочным обустройством артиллерийских батарей для отражения потенциальной атаки Кригсмарине.

Оскар Амберг остался на военной службе и после краха империи Романовых. В 1918 году он перешел на службу учрежденному эстонскому правительству и участвовал в Освободительной войне уже как инженер национального военного министерства. Менее чем за десятилетие от мало кому известного молодого специалиста он прошел путь до состоятельного человека, участника столичных общественных и благотворительных организаций, крупного чиновника, а затем и политика. В 1920 году Амберг от Христианской народной партии избрался в первый созыв Рийгикогу. Он вращался в кругах «отцов государства», в 1923 году Константин Пятс пригласил Амберга стать министром в новом правительстве, инженер получил портфель министра труда и социальных дел.

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В 1924 году Амберг переизбрался уже во второй раз, став военным министром в правительстве Фридриха Акеля, а с декабря 1925 по июль 1926 года - министром строительства и дорог в кабинете Яана Теэманта. Именно по инициативе Амберга, например, в Эстонию из Швеции и США были доставлены и опробованы первые грейдеры, организована их сборка из зарубежных комплектующих, а затем и созданы дежурные дорожные службы. Зимой грейдеры министра Амберга чистили главные шоссе республики от снега.

По инициативе министра строительства и дорог Оскара Амберга в Эстонию из Швеции были доставлены и опробованы первые грейдеры. После демонстрации машины были переданы управам Харьюмаа и Тартумаа и зимой чистили главные шоссе республики от снега.

Foto: Eesti Maanteemuuseum

Но пока инженер делал политическую карьеру, дела у его заводика, остановленного еще в Первую мировую, шли совсем не блестяще.

Хитрый трактирщик берет свое

В 1923 году одновременно с получением первого министерского портфеля Амберг передал недвижимость и оборудование завода новому товариществу Silikaat, к правлению присоединились и другие бизнесмены. Директором и управляющим делами завода стал соратник Амберга по спортивному обществу Kalev, командир одноименного батальона в Освободительной войне Леопольд Тынсон, также известный как атлет, спортивный журналист и организатор спорта. Под новым руководством силикатный кирпич снова стали поставлять на оживающий строительный рынок, но довоенный успех повторить не удавалось. В 1925 году завод был объявлен неплатежеспособным, а его движимое имущество было выставлено на аукцион.

Директор и управляющий делами завода соратник Амберга по спортивному обществу Kalev, командир одноименного батальона в Освободительной войне Леопольд Тынсон, также известный как атлет, спортивный журналист и организатор спорта.

Foto: muis.ee Несмотря на очередной кризис, полностью завод не закрылся. Его накачивали собственными деньгами Тынсон и еще один член правления – Карл Кадак. В обмен на инвестиции они получали доли предприятия, на первый взгляд не стоившие ничего. К 1928 году в руках Кадака и его семьи был уже контрольный пакет. Инвестор сменил всех членов правления кроме Тынсона, сохранившего пост технического директора, и железной рукой повел завод новым курсом. Чтобы понять, что произошло, нужно сказать несколько слов о личности Карла Кадака, деревенского мастера слияний и поглощений, одного из первых эстонцев-крупных бизнесменов. Кадак родился в бедняцкой семье в Тартумаа в 1859 году. Для сравнения Яак Йохан Пухк, основатель торгового дома Пухков, который считается первопроходцем эстонского бизнеса, появился на свет на семь лет позже, когда Кадак, мальчик-пастушонок, уже проворачивал первые сделки. По воспоминаниям односельчан, вместо того, чтобы пасти скот, Карл нанимал для этого других мальчиков за щепотку табаку, а сам играл на завалинке в карты с деревенскими стариками и всегда выигрывал. Он за копейки скупал у других детей лесную землянику, а потом дорого продавал ее мызным управляющим. Уже к подростковому возрасту Кадак был существенно богаче родителей.

В 1910 году бывший трактирщик Карл Кадак построил на станции Ракке самый крупный и современный завод гашеной извести.

Foto: wikipwdia Когда Карлу едва исполнилось 20, он сумел выкупить право аренды корчмы около церкви прихода Симуна, в современном Ляэне-Вирумаа, который в то время как раз капитально перестраивали. «Работали в основном русские рабочие, приехавшие из Муствеэ, которые были склонны к пьянству. Всю зарплату, что они получали, они тут же несли трактирщику Кадаку. У некоторых не оставалось даже денег, чтобы уехать домой. Тогда хитрый трактирщик соглашался дать им взаймы», – пишет биограф предпринимателя Айме Киннеп в книге «Karl Kadak. Karjapoisist lubjakuningaks». К началу ХХ века Кадак стал одним из самых успешных, но одновременно непубличных людей страны. Живя в деревне, он кредитовал немецких помещиков и эстонских крестьян, скупал леса, недвижимость и карьеры. Безжалостно требовал обязательства по векселям, а в долг давал только по первичным закладным – чтобы другие кредиторы не путались под ногами. Как ни странно, за 82 года жизни, из которых больше 70 были посвящены бизнесу, Карл Кадак так и не научился писать и читать, зато отменно считал в уме.

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В 1910 году бывший трактирщик построил на станции Ракке самый крупный и современный завод гашеной извести. Именно он поставлял этот главный наряду с песком компонент силикатному заводу Амберга. Кадак был совершенно не заинтересован в банкротстве предприятия, а потому в конце 1920-х сам занялся его управлением.

Счастье на песке

В 1928 году вместе с бизнес-патриархом Карлом Кадаком, которому уже стукнуло 69 лет, в правление завода вошел его старший сын Бруно и зять, тартуский адвокат Карл Нурк. Но фактическое управление предприятием осуществлял сам Кадак-старший, только с технической стороной ему помогал спортсмен Тынсон.

Кадак провел ревизию имущества завода и решил, что лучшая его часть – песчаные земли, купленные когда-то Амбергом как резерв для развития производства, от завода до станции Рахумяэ между Пярнуским шоссе и железной дорогой. Их Кадак поделил на участки от 1500 до 3000 квадратных метров и продал под дачи и новые жилые дома набиравшего популярность города-сада Нымме. Новым землевладельцам, конечно же, предлагались и материалы для строительства: силикатный кирпич и известковый раствор. Распродажа земли продолжалась целых десять лет, последние наделы были реализованы в 1938-м.

К середине 1930-х завод Silikaat оставался единственным производителем силикатного кирпича в Эстонии. Практически не модернизированное с 1910 года предприятие работало на максимально возможных при существовавшем оборудовании объемах – 6-7 млн кирпичей в год.

Foto: Ajapaik

Росло и производство. В 1928 году завод выпустил уже 6 млн кирпичей, превзойдя лучшие довоенные показатели. В том же году инженер Амберг отказался от всех требований к предприятию. К тому времени он ушел из политики, но предпочел заняться бизнесом в совсем другой отрасли – туризме. Товарищество (в форме OÜ) было преобразовано в акционерное общество, Кадаки стали его мажоритарными, а со временем и единственными акционерами. 1929 год стал для Silikaat последним, когда товарищество работало в убыток.

В следующие годы в отчетности появилась небольшая прибыль, причем, скорее всего, она искусственно занижалась – семья Кадак славилась мастерством сокрытия средств и ухода от налогов. Для продажи кирпича клиентам была создана отдельная дилерская фирма Faktor OÜ, с тем же руководством, что у Silikaat. Члены семьи Кадак получали топ-менеджерские зарплаты и за работу в ней.

К середине 1930-х завод Silikaat оставался единственным производителем силикатного кирпича в Эстонии. Практически не модернизированное с 1910 года предприятие работало на максимально возможных при существовавшем оборудовании объемах – 6-7 млн кирпичей в год. В среднем каждый пятый кирпич в Эстонии выходил из автоклавов этого предприятия, причем он оставался самым доступным – благодаря этому его массово покупали в том числе малые застройщики. Например, те, кто инвестировал деньги в строительство недорогих доходных домов «таллиннского типа».

Строительство недорогих доходных домов «таллиннского типа» в 1930-е годы было в самом разгаре.

Foto: Алексей Шишкин

Грядет «силикатная война»?

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Бруно Кадак, перехвативший управление у многоопытного, но уже очень пожилого отца после 1936 года перестал выплачивать дивиденды, аккумулируя прибыль на счетах предприятия. Судя по всему, он планировал радикальную модернизацию фабрики, чтобы не потерять рынок. К этому времени правительство разрешило фирме Kvarts построить второй силикатный завод в Эстонии. За «Кварцем» стоял оружейный барон Борис Линде, один из ближайших приближенных президента Константина Пятса, а потому конкуренция обещала быть горячей. Влиятельный Амберг уже не имел отношения к предприятию, обладавший широкими связями директор Тынсон умер в 1935-м, а непотопляемый Кадак-старший все реже выбирался из своей усадьбы в Вирумаа.

Конкурент фабрики Silikaat, завод Kwarts, заработал в мае 1939 года, но в 1940-м оба предприятия были национализированы и вскоре объединены под общим госуправлением.

Foto: Rahvusarhiiv Но назревавшая «битва за силикат» так и не состоялась. Завод Kvarts заработал в мае 1939 года, модернизация фабрики Silikaat так и не стартовала. С оккупацией Эстонии Советским Союзом в 1940 году оба предприятия были национализированы и вскоре объединены под общим управлением, работая теперь как два филиала одной государственной структуры. Карл Кадак скончался в сентябре 1940-го, успев узнать, что весь его бизнес пошел прахом. Директор Бруно Кадак умер от рака 5 июня 1941 года, за несколько дней до запланированного ареста органами НКВД. Оскар Амберг эмигрировал из Эстонии в Германию, в 1945-1946 годах он заведовал реорганизацией Эстонского Красного креста для помощи беженцам, участвовал в деятельности эстонских организаций в изгнании. Скончался основатель национальной силикатной промышленности в Гамбурге в 1963 году. После Второй мировой войны государственный силикатный трест был существенно расширен, построена новая фабрика в Мяннику, там же началась добыча песка - появились знаменитые карьеры, которые сегодня видит каждый, кто едет на электричке из Таллинна в Рапла или Вильянди. К 1958 году трест изготавливал уже 150 миллионов силикатных кирпичей. В 1973 году всему производственному объединению было вновь присвоено привычное и простое имя - Silikaat. После восстановления независимости Эстонии Silikaat стал государственным акционерным обществом. В 1995 году его приватизировал крупный предприниматель Велло Кунман, семья которого контролирует предприятие до сих пор.