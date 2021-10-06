«Зеленые» Эстонии: государство нужно людям не как няня, а как поставщик услуг

Партия «Зеленые Эстонии» давно перестала быть консервативной партией, какой в свое время создавалась. На сегодня к партии присоединилось много молодежи, сделав ее более либеральной. Лийна Фрейвалд и Олев-Андрес Тинн, члены партии «Зеленые Эстонии», рассказали в эфире радио Äripäev о том, какое государство нужно людям и как местные самоуправления могут улучшить жизнь своих жителей.

Олев Тинн, член партии «Зеленые Эстонии»

«Взрослый, который никому не причиняет вреда, не нуждается в государстве-няне. Сегодня эстонские «зеленые» уже либеральны в отношении, например, однополых браков и легализации каннабиса. С другой стороны, мы левая партия и считаем, что государство должно предоставлять нам услуги, получение которых требует уплаты налогов», – сказал Тинн. Он упомянул, например, что в Эстонии сейчас около 33% ВВП идет на уплату налогов, а в скандинавских странах этот показатель составляет почти 44%. «Во-вторых, 2/3 наших спасателей составляют волонтеры, а на самом деле эту услугу должны бы оказывать преимущественно профессионалы. Мы согласны с тем, что больницы и школы по-прежнему должны быть бесплатными, но это должно обеспечиваться нашими налогами».

Он добавил, что, с другой стороны, партия обеспокоена и государственным расходами. Если уж постоянно говорят о повышении налогов, нужно смотреть на проблему и с другой стороны – систему государственного и местного управления отличают огромные траты и инвестиции в убыточные проекты. «Примером может служить Rail Baltic, для которой был проведен социально-экономический анализ, в результате которого выяснилось, что заложенные в проекте доходы завышены на миллиард евро, а без этого Эстония не получила бы деньги от Евросоюза. Но это означает, что мы получили поддержку обманом. И даже если Rail Baltic будет построена, то по условиям финансирования со стороны Евросоюза она, она не имеет право приносить прибыль. В силу того, что пасажиро и гроузопотом невелик, мы будем вынуждены покрывать убытки из бюджета на данный проект до 50 миллионов евро каждый год! Мы берем на себя обязательства, но в то же время у нас нет экономических расчетов, которые обосновали бы, почему наша страна должна нести такие затраты. Другим тяжелым бременем для налогоплательщиков являются арендные договора суперминистерства, школ и муниципального жилья, где налогоплательщик переплачивает каждый год миллионы евро.

Лийна Фрейвальд, член партии «Зеленые Эстонии»

По словам Лийны Фрейвальд, это означает необходимость в надлежащей системе контроля. «Для проектов государства и местного самоуправления должны быть конкретные измерители. Например, я не видела, чтобы бюджет был связан со стратегиями развития ни в Таллиннской горуправе, ни в волости Куусалу. Получается, мы принимаем какой-то бюджет, но инвестиционная строка в нем никак не связана с планом развития, и остается неясным, какой показатель следует улучшить. Иными словами, решения принимаются на основе чьей-то интуиции, а в худшем случае под чьим-то влиянием. И позже выполнение этих решений невозможно проверить».

При этом ведь существует и Госконтроль, и внутренние аудиторы самих госорганов, которые проверяют работу учреждений и реализацию проектов. «Мы должны добиться того, чтобы заключения Госконтроля и внутренних аудиторов стали публичными и достоверными. Это означает, что орган власти должен отреагировать на конкретное предписание и выполнить его в течение определенного времени. Тогда больше не понадобится анализировать каждый конкретный случай в отдельности, а действия будут четкими и целенаправленными», – сказала Фрейвальд.

Иногда по поводу таких показателей возникают опасения, и отчасти потому, что их выбор дает очень четкое представление о том, что является действительной ценностью при управлении. Фрейвальд приводит один из недавних примеров управления, связанный с ценностной оценкой – дорожный ремонт на улице Эндла в районе Кристийне, в Таллинне, который, как ни удивительно, был организован так, чтобы не препятствовать движению в этом районе. «Это означало, что ремонт дороги производился ночью, за счет сна местных жителей. Но куда делась забота о людях, о том, чтобы они могли спать по ночам? Если опираться на такую ценность, как забота о людях, а в качестве измерителя выбрать часы сна, то этот ремонт следовало провести аналогично улице Гонсиори, которая на несколько месяцев была просто закрыта для транспорта. И местные органы власти, и государство должны следовать передовому опыту, чтобы мы могли заключать соглашения на базе ценностей и действовать соответствующим образом».

Титул зеленой столицы как мотивационная награда

По словам Тинна и Фрейвальд, большая проблема Таллинна – засилье автомобилей. «Если сегодня в Таллинне 450 автомобилей на 1000 жителей и проектируется так, чтобы в будущем помещалось до 650 автомобилей, то в Хельсинки в то же время количество машин сократилось до 350 на 1000 жителей. Однако это не означает, что «зеленые» стремятся прекратить строительство дорог и лишить строительные компании работы – вовсе нет! Наша цель – адресовать такие же или даже большие объемы строительства населению, а это означает постройку не больших автомагистралей, а внутриквартальных дорог, чтобы пешеходам и пользователям легкого транспорта было удобно и безопасно путешествовать по родному городу, – сказал Тинн. – Да, у нас теперь бесплатный общественный транспорт, но количество автобусов не увеличивалось годами, и маршруты остались старыми. Человек выбирает общественный транспорт, когда он удобен и по скорости близок к машине. Что бы этого добиться нужны еще большие денежные вложения».

Фрейвальд заметила - «Из пяти финалистов у Таллинна была самая низкая микромобильность, то есть масштабы пешей ходьбы и езды на велосипеде, и титул мы получили за всего лишь попытку исправить очень плохую ситуацию».

Помимо дорожного движения, Тинн указал на некоторые другие застопорившиеся проекты: «Зеленые инициировали в городской управе план по установке солнечных батарей на крышах ста муниципальных зданий Таллинна. Это было время, когда развитие солнечной энергетики поддерживалось государством, а срок окупаемости панелей составлял всего семь лет. Во времена мэра Таави Ааса проект был начат, на двух зданиях были установлены панели. Но потом пришел новый мэр, и проект встал».

Нет уверенности в том, что со строящейся в Эстонии атомной электростанцией ничего не случится, потому что технологии атомных электростанций за последние десятилетия нисколько не изменились. Олев Тинн

Еще одна важная тема, которую решительно поддерживают «зеленые», – это экологически чистые продукты. «Органические продукты питания важны, потому что их производство поддерживает и развивает биоразнообразие. В случае интенсивного сельского хозяйства биоразнообразие уничтожается, в то время как органическое сельское хозяйство сохраняет биоразнообразие почвы. Наша идея заключалась в том, чтобы Таллинн мог стать крупным потребителем экологически чистых продуктов питания, снабжая ими детские сады, школы и больницы. Одновременно это позволило бы эко-фермерам развиваться. При этом цены на органические продукты не намного выше средних. К сожалению, органические продукты питания и солнечные батареи в городской управе никого не интересуют. И поэтому в Таллинне эти вопросы не решаются».

«Причина проста: сегодня у Таллинна нет соответствующей миссии или концепции, на сайте в рубрике о принципах управления есть только ссылки на закон и коалиционное соглашение, – пояснила Фрейвальд, – Целью может быть органическая пища или благополучие людей – но этого нет. Каждая компания, учреждение и группа людей формулируют миссию и концепции, на которых основывают свои решения. Но у Таллинна этого нет».

Пусть предприниматели много зарабатывают, но экономно и поменьше тратят впустую

Возобновляемая энергия – тоже очень важная для зеленых проблема, и, по словам Фрейвальд, мы уже сейчас могли бы перейти на возобновляемые источники энергии, если бы каждый из нас сократил потребление энергии в восемь раз. «Зеленые» всегда думают о том, как сделать что-то лучше, экономнее и экологичнее, и как наша деятельность влияет на окружающую среду. Например, они против строительства атомной электростанции, потому что не верят в ее надежность и не согласны с неизбежно сопутствующей потребностью в дотациях. «В мире около 450 атомных электростанций. Однако если вспомнить, что две из них вызвали ужасные катастрофы, получается вероятность риска 1:250 – не такое уж маленькое число. Нет уверенности в том, что со строящейся в Эстонии атомной электростанцией ничего не случится, потому что технологии атомных электростанций за последние десятилетия нисколько не изменились», – сказал Тинн. В случае атомной электростанции ответственность за управление рисками и хранение отходов несет государство. Тем не менее, «зеленые» стремятся выйти на 100% возобновляемую энергетику, которую не нужно будет дотировать, она станет прибыльной статьей экспорта.

«Зеленые» активно отстаивают интересы предпринимателей. «Конечно, мы поддерживаем экономных и рачительных предпринимателей. Можно жечь дрова, но это должно быть не зря. Мы не стремимся сократить объемы строительства, потому что в Эстонии много зданий, которые нужно перестраивать и утеплять. Вместо автомагистралей нужно строить дорожки для пешеходов и велосипедистов, чтобы люди могли передвигаться в тихой зеленой среде. Мы просим предпринимателей зарабатывать хорошие деньги, но экономно и меньше растрачивать зря», – сказал Тинн, – Продавайте экологичные товары, полезные для здоровья. И не вкладывайте средства в сомнительные «зеленые» проекты типа «Энэфит грин».

Фрейвальд добавила, что участие в международных цепочках поставок, которым так гордится сегодняшний эстонский бизнес, должно быть нацелено на максимально чистое производство, потому что спрос на такие товары растет, а их добавленная стоимость выше средней. Однако поворот в этом направлении должен произойти с участием государства – за счет налоговых льгот, пакетов прямой помощи и прочего, способствующего повышению конкурентоспособности Эстонии. Это относится ко всему, от органических продуктов питания до новой многоразовой и пригодной для вторичной переработки упаковки, от джинсов и бумаги из конопляного волокна до наноцеллюлозы, от оборудования возобновляемой энергетики до носителей памяти. Такие требования обязательно предъявят нашим компаниям зарубежные партнеры, если еще не предъявили. А мы быстро учимся, работаем сообща и станем первыми!»