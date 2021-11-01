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    Веб-система закупок, придуманная для собственных нужд

    Для того чтобы лучше организовать собственные строительные закупки, компания Lushof разработала многофункциональную веб-систему, которой могут пользоваться как предприятия, так и частные лица. Глава компании Андреюс Мусатовас сообщил, что предприятие специализируется на строительных закупках, включая закупки материалов, транспортировки и строительных работ.

    По словам Мусатоваса, система Lushof во многом порождена собственными потребностями предприятия. «Я долгое время работал и сейчас работаю руководителем строительных проектов в строительной компании – генподрядчике. В течение 11 лет я наблюдал такую проблему, что руководству строительных компаний, руководителю проекта, начальнику объекта и прорабу очень сложно оценивать предложения субподрядчиков. «Непонятно, что входит в цену, а что нет. Причина в том, что каждая компания составляет ценовое предложение по-своему. Возьмем, к примеру, сантехнику. Некоторые пишут обобщенно «строительство трубопровода согласно проекту», другие просто «сантехника» и лишь немногие подробно описывают «строительство канализационного трубопровода» и отдельно указывают стоимость работ по изоляции и противопожарной защите», – пояснил Мусатовас.

    Удобство

    «Заказчики тратят много времени на обзвон поставщиков, а ведь еще нужно сравнить предложения между собой, чтобы понять, какое из них выгодней. Портал Lushof предоставляет единую стандартизированную систему закупок, где заказчик дает достаточно точный список нужных работ, а подрядчик называет свои цены в соответствии с наименованием (позицией) работ. Портал предназначен в основном бюджетным организациям, руководителям проектов, начальникам объектов и прорабам, – пояснил Мусатовас. – Он избавляет от необходимости звонить каждому поставщику и выяснять, что входит в предложение, а что нет».
    Когда предложения поступают в систему закупок, она представляет таблицу наиболее выгодных тендеров для всей закупки, а также по позициям. «Это означает, что организатор закупки сразу видит самые выгодные предложения. Он может сравнить цены на отдельные позиции и отдельно оговорить самые дорогие из них с потенциальным субподрядчиком», – сказал он. Система полностью прозрачна. Начальники объектов, руководители проектов и прорабы не могут знать всех подрядчиков в Эстонии. Но все же кто-то делает самое лучшее предложение, и руководство видит реальные цены, так что команде нет необходимости «скрывать» или «завышать» цену работ.
    По словам Мусатоваса, заказчиками в системе закупок выступают строительные компании, квартирные товарищества, строительные отделы различных компаний, физические лица – предприниматели и частные лица. В тендерах могут участвовать юридические лица и физические лица – предприниматели.

    Полезно знать:

    Тендеры ранжируются по месту и типу работ (все виды работ в строительной сфере).

    Дополнительная информация на www.lushof.com

    Функциональность

    Система предлагает целый ряд возможностей. При подготовке закупки вы можете приложить к проекту документацию. Если в закупке много позиций, объемную таблицу можно легко загрузить на портал в виде файла Excel и так же скачать вместе с внесенными ценовыми предложениями. «Тогда не нужно создавать таблицу закупки вручную, хотя это тоже возможно», – улыбнулся Мусатовас.
    Система также позволяет вам регулировать сроки тендера, который можно как продлить, так и прервать досрочно. Если в результате тендера подрядчики не найдены, тендер можно объявить повторно, при этом снова готовить документацию не придется. Система также позволяет установить время автоматического начала и окончания тендера.
    На портале, во встроенном окне чата каждый поставщик может задавать вопросы и получать ответы организатора закупки, что позволяет решать все возникающие вопросы в текущем порядке.
    Еще одним плюсом Мусатовас считает командный аккаунт: в одной учетной записи можно создать команду в составе до пяти пользователей, где у каждого пользователя свой участок работы. Система закупок позволяет владельцу учетной записи добавить еще четырех пользователей, и они могут использовать портал в зависимости от назначения своего рабочего участка. Например, квартирное товарищество Pikk 33 может в дополнение к члену правления добавить квартиры 11, 12 и 13 плюс создателя аккаунта.
    Кроме того, портал закупок позволяет строительным компаниям создавать для себя отдельную систему. Например, если в компании 100 человек, для всех них может быть создана совместная учетная запись компании.
    Чтобы повысить удобство для пользователей, с октября создается возможность входить в систему через Facebook и Google, а кроме того, упрощается процесс составления закупок. В руководстве к системе есть пошаговые инструкции – что нужно сделать, чтобы настроить закупку, после чего портал уже автоматически создает тендер. На главной странице также есть статьи, в которых поэтапно показано, как внести те или иные изменения.

    Точный обзор

    В заключение Мусатовас отметил, что система Lushof дает возможность очень точно рассчитать стоимость строительных работ для любого объекта. «Финансовая часть проекта – самая важная для строительных компаний, от нее зависят денежные потоки застройщика. Нужно в любой момент знать, в прибыль этот заказ или в убыток. Если теперь представить, что система автоматически показывает предложения участников тендера от дешевых к дорогим и заказчик видит, из чего складывается цена, то видно множество преимуществ системы. Нет необходимости и создавать отдельную учетную запись для каждого сотрудника, их можно заменить опцией «командная работа», что очень удобно для генподрядчиков и бюджетного отдела. Система закупок помогает сэкономить много времени и денег», – пояснил он.
    Говоря о ценах на создание объявления о закупке, Мусатовас отметил, что создателю закупки предоставляется 90 дней бесплатно. В дальнейшем оплачивать публикацию каждой закупки отдельно не придется, но будет действовать месячная, трех- и шестимесячная плата и годовой пакет. Для субподрядчиков и участников тендеров пользование порталом также совершенно бесплатно. Как добавил Мусатовас, в отличие от конкурентов, которые взимают плату за каждое добавление и изменение тендера, Lushof применяет пакетные цены, а количество закупок при этом не ограничено.
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