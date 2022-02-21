Преимущества частного облака — предсказуемость затрат и гибкость

Предприятия постоянно ищут решения для обработки растущих объемов своих данных, которые оптимальны как с экономической, так и с технологической точки зрения. Основными критериями являются удобство использования технологии и сопутствующие затраты, но не менее важны безопасность и соблюдение регламента защиты данных.

Часто различные общедоступные облачные решения комбинируются с частными. В этом случае особенно важно, чтобы технология, поддерживающая эти решения, была максимально последовательной и простой в управлении, что само по себе может оказаться проблемой.

Достаточно ли частного облака?

Фактически, современные частные облачные решения настолько развиты, что с их помощью можно пользоваться всеми преимуществами общедоступного облака, такими как масштабируемость, простота и удобство.

Важным преимуществом частного облака перед общедоступным является предсказуемость затрат. В зависимости от профиля и потребностей предприятия, существенным фактором может оказаться географическое положение. В случае частного облака серверы расположены в Эстонии, что обеспечивает при необходимости минимальное время реагирования.

Одним из хороших примеров являются решения Nutanix, ведущего разработчика облачных решений. Nutanix запустил первое частное облако на основе гиперконвергентной инфраструктуры около 10 лет назад и является очевидным лидером в этой области.

Частное облако легко построить, оно состоит из двух основных компонентов — подходящих серверов и сетевых узлов. В каждом частном облаке не менее 3 серверов, что обеспечивает автоматическую отказоустойчивость даже в случае полного выхода одного сервера из строя. Измеренное среднее время безотказной работы частного облака составляет более 99,999 % в год.

Облако легко расширять

При необходимости облако позже можно легко расширить, просто добавив серверы в соответствующей конфигурации. Таким образом, во время покупки нет необходимости масштабировать частное облако на 3-5 лет вперед.

Как и в общедоступном облаке, облачное решение Nutanix не ограничивается запусками виртуальных машин. Различные услуги, такие как хранилище объектов S3, файловая услуга (SMB/NFS), управление контейнерами, можно включать и выключать по мере необходимости.

Пользователи могут создать отдельную «песочницу» (с квотами ресурсов, если это необходимо), а запуск новой услуги (например, Gitlab, Kubernetes, PostgreSQL и т. д.) требует всего нескольких нажатий. Используя собственную торговую площадку (marketplace) предприятия или группы разработчиков могут всего за несколько минут создавать, клонировать или удалять необходимые среды самостоятельно, без помощи инфраструктурной команды.

Микросегментация помогает снизить риски безопасности

В частном облаке легко классифицировать разные виртуальные машины и ограничивать видимость (т. н. микросегментация). Таким образом, виртуальные машины, использующие одну и ту же платформу, могут быть полностью невидимы друг для друга. Это снижает как внешние, так и внутренние риски безопасности, поскольку, например, команды не видят виртуальные машины друг друга, а между работающими и разрабатываемыми системами нет прямой связи.

Гибкое решение, не зависящее от размера компании

Опыт Telia показывает, что это решение достаточно гибкое, чтобы им могли успешно пользоваться предприятия любого размера. Если небольшой фирме может быть достаточно нескольких виртуальных машин, то более крупные компании используют тысячи важных виртуальных машин в разных точках по всей Эстонии.

Решения Nutanix сертифицированы для работы с множеством различных технологий, таких как бизнес-приложения Microsoft, SAP, Oracle, различные базы данных, а также решения для больших данных Hadoop, контейнерные среды на базе Docker и Kubernetes, виртуальные рабочие места CitrixXen и другие подобные технологии.