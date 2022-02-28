Emajõe Veevärk стремится к лучшим системным решениям

Предприятие Emajõe Veevärk, предоставляющее услуги водоснабжения в пяти уездах, постоянно находится в процессе изменений, в котором хороший ИТ-партнер служит неоценимым помощником.

По словам руководителя Emajõe Veevärk Андреса Арухейна, в прошлом году предприятие сменило поставщика услуг по управлению ИТ, а также партнера по дистанционному мониторингу и управлению оборудованием. Кроме того, они размышляют над обновлением управления документооборотом и системы CRM. «Мы постоянно находимся в процессе изменений, с помощью которых хотим становиться все лучше и лучше», – сказал Арухейн.

ИТ-партнер должен предоставлять полную комплексную услугу

Поскольку Emajõe Veevärk по своей сути является малым предприятием, экономически нецелесообразно отдельно нанимать очень сильного ИТ-специалиста. «Мы хотели найти хорошего партнера, который отвечал бы потребностям нашего предприятия», – сказал Арухейн. – «Критерием хорошего ИТ-партнера является то, сможем ли мы с оптимальными затратами найти разумные решения различных проблем». Теперь Emajõe Veevärk вместо прежнего поставщика ИТ-услуг сотрудничает с Telia.

Emajõe Veevärk всегда хочет использовать наиболее современные технологии, например, их услуги на 99,9% измеряются дистанционно считываемыми счетчиками. Они также стараются быть безбумажными в офисе и при общении с клиентами и партнерами. Кроме того, у предприятия есть много клиентских данных, которые необходимо собирать и хранить в максимально защищенном виде. Все это требует хорошо функционирующих систем управления различными процессами, для чего, в свою очередь, необходим компетентный ИТ-партнер . «Обслуживание и управление различными ИТ-системами, быстрое решение возникших проблем, предложение решений для новых разработок», – перечислил Арухейн требования к ИТ-партнеру. – «Например, если вы спросите меня, какой процессор мы хотим использовать, я не смогу ответить. Скорее, я хочу иметь партнера, который сам это знает и предлагает полный комплекс услуг».

При хранении данных лучше бояться, чем потом сожалеть

Все предприятия, у которых есть много клиентских данных, знают, насколько деликатно и бережно нужно к ним относиться. Разумеется, Emajõe Veevärk в курсе всех необходимых директив и проконсультировался с Инспекцией по защите данных. По словам Арухейна, они следовали принципу, согласно которому как клиенту, так и сотрудникам предоставляются максимально простые, но точные инструкции. «Разумеется, мы не обращаемся к заказчику с длинными и сложными массивами текста», – отметил он.

По словам Арухейна, предприятие часто требовало более жестких мер по защите данных, чем те, что хотели предлагать предыдущие ИТ-партнеры. «Telia приняла наши пожелания в этой сфере. Когда дело касается защиты данных, всегда лучше бояться, чем сожалеть, и в прошлом бывали ситуации, когда строгие правила безопасности спасали нас от попыток нападения», – сказал Арухейн.

Предприятие хранит свои данные, дублируя между разными серверами и в облаке, разумеется, в зашифрованном виде. «Для меня резервное копирование – это элементарно, потому что 25 лет назад я получил болезненный урок при окончании университета, когда мне пришлось за три дня переписать целый диплом. Как раз перед распечаткой завис компьютер, в котором находился диплом, и все пропало, потому что я не сделал копию», – вспомнил Арухейн.

В наступившем году Emajõe Veevärk надеется перевести свою геоинфосистему на новую платформу, что станет одним из важных этапов развития. Предприятие делает это своими силами, чтобы получить систему, которая точно соответствует его потребностям.