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    Главная сложность публичных облачных решений – прогноз расходов

    Со временем облачные сервисы заняли важное место в ИТ-бюджете предприятий. Почти 80% предприятий выбрали метод гибридного облака, т.е. используют как публичные, так и частные облачные решения, но при этом часто возникают проблемы с прогнозированием затрат, связанных с облачными сервисами. Также при объединении публичных и частных облачных решений необходимо позаботиться о том, чтобы поддерживающая их технология была максимально унифицированной и простой в управлении, что само по себе может оказаться сложной задачей.
    Крупные предприятия часто используют несколько публичных облаков. В Эстонии это в основном Amazon Web Services и Microsoft Azure. Суммы, которые тратятся на использование этих услуг, увеличиваются из года в год, и зачастую прогнозируемый бюджет оказывается ниже фактической стоимости. Причиной может быть как неэффективное использование ресурсов, так и изменение потребностей с течением времени.
    Основные сложности облачных сервисов кроются в понимании взаимозависимости используемых на предприятии приложений, анализе технической осуществимости приложений и создании плана действий по внедрению изменений. От этого, в свою очередь, зависит более точный прогноз общих затрат, который является основой для выбора места размещения данных или рабочей нагрузки (workload) предприятия.
    Часто переход в облако осуществляется, образно говоря, в виде «субботника», а это значит, что о многих вещах задумываются только тогда, когда процесс перехода уже запущен. Миграции каких приложений следует начинать в первую очередь, как их выполнять, достаточно ли просто поднять и переместить приложение из его среды в облако (lift & shift) или миграция включает в себя еще и переписывание приложений? На все эти вопросы необходимо найти ответы до перехода в облако. Важно подумать и о том, что будет после перехода, но затем часто забывают или не умеют контролировать и оптимизировать ресурсы и затраты.
    Нельзя забывать и о навыках и потребностях специалистов, которые занимаются облаками. Если настроить среднюю инфраструктуру в разных облаках относительно легко, то более сложные действия требуют гораздо более высокой квалификации, а этого ресурса, к сожалению, не хватает – по крайней мере, на местном рынке.
    Решением может стать приватное облако
    Современные приватные облачные решения настолько продвинуты, что позволяют пользоваться всеми преимуществами публичного облака. Приватное облако хорошо защищено, а предсказуемость затрат является его важным преимуществом. В зависимости от профиля и потребностей предприятия, важным может также оказаться географическое положение. В случае с частным облаком серверы находятся в Эстонии, что при необходимости обеспечивает минимальное время реагирования.
    Частные облака легко построить, и у каждого такого облака несколько серверов для обеспечения надежности в случае сбоев. При необходимости частное облако позже можно легко расширить.
    Опыт Telia показывает, что частное облако достаточно гибко и может успешно использоваться предприятиями разного размера. В то время как для небольших предприятий достаточно нескольких виртуальных машин, более крупные компании используют тысячи критически важных виртуальных машин в разных точках по всей Эстонии.
    Подводя итог, можно сказать, что вне зависимости от того, какое облачное решение в итоге выберет предприятие, основными темами, требующими внимания, являются безопасность, компетентность и максимально точное прогнозирование затрат.
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