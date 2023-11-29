Безопасный финтех: как эстонская компания запускает проект для обучения AML-офицеров для всего ЕС

Михаил Шерле

Сфера финансов - важная и достаточно сложная часть любой экономики. От её зрелости и «здоровья» зависит качество связей между компаниями, скорость и эффективность их работы. Эстония одной из первых стран в ЕС начала активное развитие финтеха и крипто-сервисов, понимая значимость этой области для будущего экономики. Однако как и любая технологичная отрасль, сфера финансов и крипто-финансов, сталкивается с вызовами в ходе развития. И одним из таких вызовом становится недостаток квалифицированных кадров. Так, отрасли необходимо всё больше опытных специалистов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Мы поговорили со страшим партнером эстонской консалтинговой компании Gofaizen & Sherle, как компании отвечают на этот вызов, и как усилить сферу финансового образования.

Большинство компаний, работающих с деньгами или другим имуществом, которым являются также и цифровые активы, обязана соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Это сложная область на стыке финансов и юридической практики, говорит Михаил Шерле. AML-офицер необходим каждому лицензированному криптопроекту, точно так же, как он необходим банку, фонду и брокеру. Но количество опытных специалистов ограничено, и основная причина - отсутствие системного образования в сфере AML.

«Вы не найдете отдельный университетский курс для AML-офицеров. Большинство специалистов в сфере борьбы с отмыванием сейчас обучаются в процессе работы. Есть общие стандарты для отрасли, они едины для традиционных финансовых компаний и крипто-сервисов, правила достаточно жесткие. Поэтому основной источник кадров — это традиционные финансовые сервисы, и они обучают новых специалистов. Но этого явно недостаточно», - отметил Михаил Шерле.

Потребности компаний и объем работы AML-офицера зависит от проекта: если компания активно работает и проводит сотни или тысячи операций в день, конечно, требуется огромный штат специалистов. Так бывает у крупных банков или криптобирж. Если проект небольшой или работает с ограниченным количеством клиентов, и операций немного, то обычная рыночная практика - нанять опытного AML-офицера, а рутинные задачи возложить на начинающих специалистов, например студентов старших курсов пусть даже без профильного опыта. «В своей практике мы встречаем такие проекты это частичная занятость на несколько часов в неделю для студентов, которые хотят начать карьеру и развиваться в сфере финансов. Рутинные задачи требуют начальных знаний, помогают учиться. А обязательный контроль со стороны компетентного AML-офицера делает такой подход эффективным», - пояснил Михаил Шерле.

Однако таким образом не подготовить достаточное количество офицеров в сфере AML, считает эксперт. «Потребности рынка выше, чем возможности такого несистемного обучения. А ошибки в сфере AML недопустимы - они слишком дорого стоят компании и самим специалистам. Когда речь идет о борьбе с отмыванием денег, вы должны каждый раз идеально выполнять свою работу. У нас больше 400 клиентов, мы с уверенностью можем сказать, что хорошо знаем их процессы и потребности. Поэтому мы приняли решение запустить образовательный проект для AML специалистов, чтобы сделать их образование доступным и системным», - сказал Михаил Шерле, возглавляющий юридическую практику в Gofaizen & Sherle.

Курс состоит из трех частей - базовой, общей и продвинутой. Обучение будет проходить онлайн на английском языке. Теория будет тесно связана с практикой, чтобы студенты могли изучить особенности работы с рисками, аналитикой и ИТ-сервисами. К созданию методологии были привлечены профессионалы рынка и эксперты с большим опытом. Поэтому практические кейсы будут интересными и помогут в реальной работе. Это будет сертифицированный курс, и его прохождение позволит выпускникам усилить позиции на работе и расширить карьерные возможности.

«Курс рассчитан на бакалавров, магистров, молодых специалистов, которые хотят развиваться в сфере финансов. Также он будет полезен руководителям и HR-специалистам, которые хотят усилить свои компетенции», - уверен Михаил Шерле. - «Это работа на стыке экономики, финансов и юридической практики. Сложный и интересный процесс».

В ходе курса студенты научатся: • основным принципам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; • способам анализа информации о рисках; • знать и определять различные риски отмывания денег и финансирования терроризма; • как корректно предоставлять информацию о соответствующих рисках спецслужбам в случаях, предусмотренных законом; • как внедрять современные IT-решения в области противодействия отмыванию денег.

Шерле добавил, что одна из задач курса - научить человека принципиально следить за трендами в финансовой сфере. «В рамках курса мы объясняем, как искать информацию, и с какой информацией в дальнейшем они смогут поддерживать свой уровень компетенции самостоятельно. Потому что главная задача любого образования - научить человека находить и применять информацию», - сказал Шерле.

Gofaizen & Sherle рассчитывает сделать тренд на повышение уровня AML-офицеров общим для европейского рынка. «Наша амбиция - включить это курс в обязательную университетскую программу. Обучение начинающих специалистов - часть нашей корпоративной культуры. И мы рады, что этот подход вылился в реальный проект, польза которого будет ощутима и измерима для рынка Эстонии и других стран», подытожил Михаил Шерле.