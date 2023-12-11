Яна Тафенау: классика всегда в моде, в том числе и автомобильная

Фото: RAUNO LIIVAND

Яна Тафенау за свою карьеру была стилистом для многих женщин. Более того, она не только одевает их, но и сама создает моду. Как модельер она в курсе всех направлений и трендов дизайна, которые приходят и уходят. Но что ее привлекает и мотивирует, так это вневременная классика – стиль, который всегда в моде. Его просто невозможно не носить!

Комфорт и практичность не менее важны, чем дизайн: какой смысл иметь нарядное вечернее платье, если в нем не чувствуешь себя удобно. Именно эти принципы Яна ценит и в автомобилях. Еще больше она утвердилась в этом в ходе тест-драйва Bentley Bentayga S

5 фото Фото: RAUNO LIIVAND

Получать удовольствие от вождения

Когда дело касается модных творений, Яна ценит качество, детали и классические линии. Эти ключевые слова применимы и к автомобилям. Яна признается, что чисто по-женски она и машину воспринимает как аксессуар: как та выглядит и как она сама чувствует себя внутри. «Еще студенткой, когда возможностей было меньше, я искала в автомобилях скорее практичность. А сейчас для меня важен еще и дизайн. Я считаю, что машина должна приносить удовольствие, поскольку действительно провожу в ней много времени. Вождение автомобиля иногда заменяет мне медитацию», – говорит она.

В те три дня, что ей удалось поводить Bentley Bentayga S , Яна проводила в машине больше часов в день, чем обычно. «В те выходные на улице было мрачно, серо и дождливо, но за рулем Bentley настроение у меня многократно поднималось, так что даже не хотелось его покидать», – вспоминает Яна. Во время поездки она часто выключала музыку, чтобы послушать саму машину. «Что касается звука двигателя Bentley, то это само по себе классно. Могу себе представить, сколько инженерной работы и времени было потрачено, чтобы ее двигатель так звучал. Это просто шедевр! Какое-то время за рулем я слушала классическую музыку и чувствовала себя аристократкой: каждая деталь в машине подчеркивает элегантность и высокий стиль жизни», – описывает Яна свои впечатления от вождения.

4 фото Фото: RAUNO LIIVAND

Британские традиции встречаются с немецким спортивным мастерством

В семье Яны ездят на британских автомобилях, поэтому она была настроена позитивно еще до того, как сесть в Bentley: британская мягкость, комфортное и плавное движение, идущее от специфичных для Англии культуры и дорожных условий. А вот немецкие автомобили обладают совершенно другим характером и нравом, который сформирован местной культурой и средой. «В Германии есть большие автобаны, подходящие для мощных и быстрых машин, которые по-спортивному стремительно преодолевают большие прямые расстояния. Но британские машины созданы с учетом условий и культуры Англии: они предлагают как мощность, так и значительно больший комфорт и мягкость. Если сравнивать Эстонию с этими двумя странами, мне кажется, дороги у нас соответствуют среде и климату Англии. А еще у нас много проселочных дорог, извилистых поворотов и похожие погодные условия, поэтому стиль британских машин мне нравится больше», – говорит Яна.

А у Bentley, по ее словам, есть и то, и другое: «Bentayga обладает всей мягкостью и комфортом, роскошью и дизайном британского автомобиля и при этом всей мощью и возможностями спортивного автомобиля, которые необходимы, скажем, для обгона на шоссе».

Slow Fashion, или вечная классика

Яна осознает, что люди часто покупают вещи из-за брендов. Если с вещи удалить бирку, от нее может остаться не так уж много. Но давайте на секундочку оставим бренд Bentley и взглянем на сам автомобиль. Что мы видим? Взор модельера сразу завораживает шикарный интерьер, элегантность каждой детали и красивые классически линии. «Здесь множество мелочей, винтажных элементов и несчетное число предметов ручной работы, что делает целостный итог просто роскошным», – описывает Яна. Экстерьер этого конкретного Bentayga S ярко-красного цвета, что добавляет автомобилю сексапильности. Еще одно ключевое слово «консервативность»: этот бренд хранит традиции и классическую линию. «В мире моды я бы сравнила дизайн Bentley со стилем „Old Money“, который тоже очень близок моему сердцу», – говорит Яна.

Яна заметила, что детали дизайна интерьера современных автомобилей в основном перенесены на сенсорные экраны. В Bentley, однако, в салоне остались шикарные кнопки, часы и различные механизмы, регулируемые вручную, что также отличает его от машин массового производства. «Если снова провести параллель с миром моды, дизайн Bentley похож на творения Валентино, Кристиана Диора и Прады. Мастера этих домов моды тоже многое делают вручную: каждая вышивка, бусина, элемент находится на своем месте и помещен туда с душой. Так и эта машина – роскошь, ручная работа и детализация видны в каждой мелочи», – описывает Яна.

Поскольку при создании своих творений Яна много работает руками, то продуманные детали и элементы в дизайне автомобиля она тоже считает решающими. «Для меня Bentley – это безусловно вечная мода, а не быстрая мода. В нем ощущается дух истории и традиций, но в очень современном ключе. Такой классический дизайн работает всегда. Добавьте к этому комфорт вождения, мощность, возможности – и вот вам вполне заслуженный титул образца высокой моды в автомобильной индустрии.