Интервью

Хандо Синисалу

15 августа 2022 в 12:30 Поделиться:









Исчезновение российских туристов ударит по ида-вируским предпринимателям

Руководитель SPA Tours Калле Куузик. Фото: Andras Kralla

Если ограничивать предпринимательство таким образом, что оно недосчитывается трети клиентов, для Ида-Вирумаа это будет означать серьезные потери, сказал в интервью радио Äripäev глава Spa Tours Калле Куузик.

«Если мы потеряем 20-25%, это все-таки очень заметное количество для заполняемости гостиниц», – прокомментировал Куузик положение гостиниц и спа в Нарва-Йыэсуу. По его мнению, предприятия сферы обслуживания в Нарве потеряют треть бизнеса из-за исчезновения российских туристов, которых не желает здесь видеть эстонское правительство.

Как и в случае с коронавирусными ограничениями, на бизнес оказали непосредственное влияние решения правительства, обусловленные внешними факторами, а предприятия были поставлены перед фактом.

«Не хочу вмешиваться в политику, но когда решения принимаются таким образом, буквально за ночь… Это можно было бы обсудить с профильными союзами, посмотреть, как это можно было бы сделать более разумно или как-то это компенсировать. Не знаю, задумывалось ли правительство вообще о компенсациях в данном контексте, но для Ида-Вирумаа это точно означает очень сильный удар», – заметил Куузик.

Традиционно российские туристы составляли большую часть клиентов в ида-вируском и конкретно в нарвском секторе обслуживания, хотя, по словам Куузика, в последнее время выросла доля эстонских клиентов. В то же время российские туристы до введения санкций составляли треть клиентов в их гостинице. Он предположил, что столько же они составляли и в целом по Нарве.

Он отметил, что влияние санкций скажется на их бизнесе не сразу, а в течение следующего квартала, поскольку осенью исчезнут и эстонские туристы. По его словам, если правительство одной рукой что-то забирает у предпринимателей, оно должно задуматься о том, что могло бы дать второй.