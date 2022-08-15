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    Исчезновение российских туристов ударит по ида-вируским предпринимателям

    Руководитель SPA Tours Калле Куузик.Фото: Andras Kralla

    Если ограничивать предпринимательство таким образом, что оно недосчитывается трети клиентов, для Ида-Вирумаа это будет означать серьезные потери, сказал в интервью радио Äripäev глава Spa Tours Калле Куузик.

    «Если мы потеряем 20-25%, это все-таки очень заметное количество для заполняемости гостиниц», – прокомментировал Куузик положение гостиниц и спа в Нарва-Йыэсуу. По его мнению, предприятия сферы обслуживания в Нарве потеряют треть бизнеса из-за исчезновения российских туристов, которых не желает здесь видеть эстонское правительство.
    Как и в случае с коронавирусными ограничениями, на бизнес оказали непосредственное влияние решения правительства, обусловленные внешними факторами, а предприятия были поставлены перед фактом.
    «Не хочу вмешиваться в политику, но когда решения принимаются таким образом, буквально за ночь… Это можно было бы обсудить с профильными союзами, посмотреть, как это можно было бы сделать более разумно или как-то это компенсировать. Не знаю, задумывалось ли правительство вообще о компенсациях в данном контексте, но для Ида-Вирумаа это точно означает очень сильный удар», – заметил Куузик.
    Традиционно российские туристы составляли большую часть клиентов в ида-вируском и конкретно в нарвском секторе обслуживания, хотя, по словам Куузика, в последнее время выросла доля эстонских клиентов. В то же время российские туристы до введения санкций составляли треть клиентов в их гостинице. Он предположил, что столько же они составляли и в целом по Нарве.
    Он отметил, что влияние санкций скажется на их бизнесе не сразу, а в течение следующего квартала, поскольку осенью исчезнут и эстонские туристы. По его словам, если правительство одной рукой что-то забирает у предпринимателей, оно должно задуматься о том, что могло бы дать второй.

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Исчезновение российских туристов ударит по ида-вируским предпринимателям
Если ограничивать предпринимательство таким образом, что оно недосчитывается трети клиентов, для Ида-Вирумаа это будет означать серьезные потери, сказал в интервью радио Äripäev глава Spa Tours Калле Куузик.
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