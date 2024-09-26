Крупнейшее финское производство мебели станет углеродно нейтральным в 2025 году
Компания ISKU, крупнейший финский производитель мебели, в 2025 году обнулит углеродный след своих предприятий, закончив очередную фазу «зеленого перехода». Уже сейчас завод использует 75% местных ресурсов и большую часть года питается от солнечной энергии.
Фабрика ISKU в финском городе Лахти и ее парк солнечных панелей. Foto: ISKU
О том, что план достижения углеродной нейтральности ISKU сумеет реализовать уже в 2025 году, рассказал управляющий директор компании Микко Хямяляйнен на Nordic Business Forum в Хельсинки.
Цель включает в себя эмиссию CO2 от прямых выбросов, таких как собственное производство энергии компанией или использование собственных транспортных средств, косвенные выбросы от покупки энергии, приобретенной компанией, и прочих выбросов от сырья и услуг, потребляемых ISKU, а также выбросов от поездок сотрудников на работу и обратно.
Среди инструментов, которыми пользовалось предприятие при сокращении выбросов – фокус на местных источниках сырья. По словам Хямяляйнена, сейчас 75% всех потребляемых ISKU ресурсов происходит из самой Финляндии, 99% – с территории ЕС, это в частности позволяет надеяться, что мебельщики приобретают сырье и материалы, произведенные с соблюдением этических стандартов.
Также предприятие ISKU, расположенное в финском городе Лахти, в течение 6-7 месяцев в году обеспечивает себя электричеством за счет собственного парка солнечных панелей.
ISKU – финский производитель мебели для жилых, общественных и офисных пространств, работающий с 1928 года. Значительная часть выручки компании поступает не от розничных, а от B2B продаж. Isku-Yhtymä Oy является одной из крупнейших семейных компаний в стране.
При этом Хямяляйнен настаивает, что амбициозные «зеленые» цели не мешают росту производства. «Мы не хотим стать “новой IKEA”, у нас совсем разные цели и идеи, но что касается роста и масштабирования бизнеса – да, мы будем это делать», – отметил CEO ISKU.
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