Назад 26.09.24, 16:36 Крупнейшее финское производство мебели станет углеродно нейтральным в 2025 году Компания ISKU, крупнейший финский производитель мебели, в 2025 году обнулит углеродный след своих предприятий, закончив очередную фазу «зеленого перехода». Уже сейчас завод использует 75% местных ресурсов и большую часть года питается от солнечной энергии.

Фабрика ISKU в финском городе Лахти и ее парк солнечных панелей. Foto: ISKU

О том, что план достижения углеродной нейтральности ISKU сумеет реализовать уже в 2025 году, рассказал управляющий директор компании Микко Хямяляйнен на Nordic Business Forum в Хельсинки.

Цель включает в себя эмиссию CO 2 от прямых выбросов, таких как собственное производство энергии компанией или использование собственных транспортных средств, косвенные выбросы от покупки энергии, приобретенной компанией, и прочих выбросов от сырья и услуг, потребляемых ISKU, а также выбросов от поездок сотрудников на работу и обратно.

Среди инструментов, которыми пользовалось предприятие при сокращении выбросов – фокус на местных источниках сырья. По словам Хямяляйнена, сейчас 75% всех потребляемых ISKU ресурсов происходит из самой Финляндии, 99% – с территории ЕС, это в частности позволяет надеяться, что мебельщики приобретают сырье и материалы, произведенные с соблюдением этических стандартов.

Также предприятие ISKU, расположенное в финском городе Лахти, в течение 6-7 месяцев в году обеспечивает себя электричеством за счет собственного парка солнечных панелей.

ISKU – финский производитель мебели для жилых, общественных и офисных пространств, работающий с 1928 года. Значительная часть выручки компании поступает не от розничных, а от B2B продаж. Isku-Yhtymä Oy является одной из крупнейших семейных компаний в стране.

При этом Хямяляйнен настаивает, что амбициозные «зеленые» цели не мешают росту производства. «Мы не хотим стать “новой IKEA”, у нас совсем разные цели и идеи, но что касается роста и масштабирования бизнеса – да, мы будем это делать», – отметил CEO ISKU.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь