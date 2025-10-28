Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,17%912,95
  • OMX Tallinn0,16%1 896,3
  • OMX Vilnius−0,01%1 263,12
  • S&P 5000,07%6 879,68
  • DOW 300,36%47 714,51
  • Nasdaq 0,44%23 740,85
  • FTSE 1000,44%9 695,85
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,95
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,17%912,95
  • OMX Tallinn0,16%1 896,3
  • OMX Vilnius−0,01%1 263,12
  • S&P 5000,07%6 879,68
  • DOW 300,36%47 714,51
  • Nasdaq 0,44%23 740,85
  • FTSE 1000,44%9 695,85
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,95
  • 28.10.25, 15:10

От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров

Бывший глава Enefit Green Юхан Агурайуя станет руководителем новой компании Enefit OÜ, объединяющей электроэнергетический бизнес Eesti Energia. Агурайуя получит в подчинение около 630 сотрудников, однако команды и их состав еще формируются.
По словам Юхана Агурайуя, электрический бизнес Eesti Energia должен обозначить, что именно нужно производить для удовлетворения потребностей клиентов, и соответствующим образом направить деятельность по развитию.
  • По словам Юхана Агурайуя, электрический бизнес Eesti Energia должен обозначить, что именно нужно производить для удовлетворения потребностей клиентов, и соответствующим образом направить деятельность по развитию.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.10.25, 11:48
Бывший топ-менеджер Eesti Energia возглавил Endover
Новым исполнительным директором девелоперской компании Endover назначен Роул Тутть.
Новости
  • 23.10.25, 19:33
Суд разрешил Eesti Energia переехать в новое здание
Таллиннский окружной суд вынес решение, что Eesti Energia имеет право переехать в новое офисное здание по адресу Вескипости 8.
Новости
  • 28.10.25, 10:01
Eesti Energia нашла руководителя Enefit внутри концерна
По решению совета Eesti Energia, с начала следующего года правление концерна продолжит работу в составе четырех членов, а бизнес-деятельность будет сосредоточена в трех дочерних предприятиях: Enefit, объединяющем электроэнергетический бизнес; Enefit Industry, занимающемся промышленной деятельностью; и Elektrilevi, управляющем распределительной сетью.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
4
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро

Последние новости

Интервью
  • 28.10.25, 15:10
От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров
Mнения
  • 28.10.25, 14:00
Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Биржа
  • 28.10.25, 11:32
Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории
Новости
  • 28.10.25, 10:01
Eesti Energia нашла руководителя Enefit внутри концерна
Новости
  • 28.10.25, 09:54
Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры

Сейчас в фокусе

Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 27.10.25, 11:45
Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025