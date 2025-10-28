От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров
Бывший глава Enefit Green Юхан Агурайуя станет руководителем новой компании Enefit OÜ, объединяющей электроэнергетический бизнес Eesti Energia. Агурайуя получит в подчинение около 630 сотрудников, однако команды и их состав еще формируются.
По словам Юхана Агурайуя, электрический бизнес Eesti Energia должен обозначить, что именно нужно производить для удовлетворения потребностей клиентов, и соответствующим образом направить деятельность по развитию.
Foto: Liis Treimann
По решению совета Eesti Energia, с начала следующего года правление концерна продолжит работу в составе четырех членов, а бизнес-деятельность будет сосредоточена в трех дочерних предприятиях: Enefit, объединяющем электроэнергетический бизнес; Enefit Industry, занимающемся промышленной деятельностью; и Elektrilevi, управляющем распределительной сетью.
