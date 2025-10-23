Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%291,9
  • OMX Riga0,31%913,23
  • OMX Tallinn0,01%1 894,35
  • OMX Vilnius0,17%1 262,2
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,09%9 587,3
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,63
  • 23.10.25, 19:33

Суд разрешил Eesti Energia переехать в новое здание

Таллиннский окружной суд вынес решение, что Eesti Energia имеет право переехать в новое офисное здание по адресу Вескипости 8.
PIN Arhitektid спроектировали офисное здание по адресу Вескипости 8, куда планирует переехать Eesti Energia - если ее договор аренды не аннулирует суд.
  • PIN Arhitektid спроектировали офисное здание по адресу Вескипости 8, куда планирует переехать Eesti Energia - если ее договор аренды не аннулирует суд.
  • Foto: PIN Arhitektid
Eesti Energia спорит в судебном порядке с владельцем коммерческой недвижимости на улице Лелле, где уже десять лет располагается энергоконцерн.
