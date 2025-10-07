Бывший топ-менеджер Eesti Energia возглавил Endover

Портфель недвижимости Endover включает более 70 проектов общей площадью 368 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей.
Foto: Andras Kralla
С 2021 года и до июня этого года Роул Тутть работал в концерне Eesti Energia, занимая должность члена правления компании Enefit AS, где сначала руководил направлением продаж, а затем развитием бизнеса. Ранее он занимал руководящие позиции в различных банковских организациях и имеет опыт работы на рынках стран Балтии и Северной Европы в области продаж и обслуживания клиентов. Тутть – магистр международного бизнес-администрирования (MBA).
