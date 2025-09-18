Назад 19.09.25, 06:00 Два рояля: как эстонские инструменты завоевывали мир «Звук исключительно чист и способен создавать чудесную атмосферу... Благодарю за доставленное удовольствие», – так в 1959 году отозвался об игре на рояле «Эстония» Ван Клиберн, один из самых знаменитых пианистов США в ХХ веке, живой символ разрядки в Холодной войне. За таллиннским производственным брендом, ставшим легендой музыкального мира, стоял мастер с непростой судьбой, сумевший вовремя понравиться советской власти.

Foto: muis.ee, wikipеdia, shutterstock, монтаж ДВ

Хотя будущий легендарный мастер Эрнст Хийз появился на свет в немецкой семье в поместье Пробстгоф в Луунья, его родители вовсе не были богачами. Отец Эрнста носил фамилию Изе и был усадебным мельником. Быт его мало отличался от рядовых эстонских крестьян, живших рядом. Уже в детстве сын мельника стал увлекаться резьбой по дереву. Когда ему было то ли 10, то ли 11 лет, мальчик, взяв хозяйственный нож, вырезал свой первый музыкальный инструмент – каннель. Ловкости маленькому Эрнсту не хватало, шрамы от порезов на коленях от той первой большой работы остались у него на всю жизнь. Со временем тот самый первый каннель то ли потерялся, то ли был украден – Хийз-Изе жалел о его утрате даже в старости.

Анна и Эрнст Хийз (Изе) в Тарту, 1924 год.

Foto: Kultuur ja Elu Вскоре юноша овладел еще одним навыком – плетением из лозы. На мызе он ловко изготавливал изящные столы и стулья, и обещал стать прекрасным мебельным мастером. Но Эрнсту хотелось большего – и он отправился в Тарту, где стал учиться фортепианному делу у одного из знаменитых эстонских изготовителей XIX века Роберта Ратке. Сын мельника черпал вдохновение в путешествиях по Германии, посещая мастерские Steinway и Blüthner. Много лет спустя, когда таллиннская фабрика под руководством Эрнста уже изготавливала по 400 инструментов в год, он вспоминал, что производство первого фортепиано заняло у него около четырех лет.

Мастер Эрнст Хийз в 1931 году.

Foto: muis.ee Наконец в 1903 году Изе переехал в Петербург, бывший в ту пору одним из центров музыкальной культуры, а потому – грандиозным рынком сбыта для мастеров фортепиано. В столице он, наконец, основал собственную фирму под торговой маркой E. A. Ihse, а после 1907 года в качестве подрядчика сотрудничал с фабрикой и сетью магазинов «Юлиус Генрих Циммерман», одной из самых известных в двух империях – Российской и Германской. В петербургский период Изе довелось познакомиться с многими музыкальными звездами первой величины: композиторами Глазуновым, Рахманиновым, Римским-Корсаковым, он близко общался с певцом Федором Шаляпиным.

Статья продолжается после рекламы

Пианино Astron, 1925 год.

Foto: muis.ee Когда летом 1914 года началась Первая мировая война и Россию захлестнула волна антинемецких настроений, Изе эстонизировал свою фамилию, переставив буквы местами, – он стал Эрнстом Хийзом, и именно под этим именем завоевал самую громкую славу. В 1918 году мастер вернулся в Тарту, где сперва был наемным сотрудником на фортепианной фабрике Моора, а в 1923 отправился на очередное «повышение квалификации» в Париж. Вернувшись на родину, Хийз стал одним из основателей эстонской фабрики пианино Astron (сначала фабрика работала в Тарту, а после 1927 года – в Таллинне), где занял пост технического директора. Параллельно коллективному бизнесу, он работал и как частный мастер по изготовлению эксклюзивных инструментов на заказ. Хийз не прекращал работу над роялями и фортепиано даже во время войны, пользуясь тем, что до 1944 года Тарту не был в основном затронут боевыми действиями.

Фортепиано эстонской фабрики Astron, 1929 год. За инструментом – дочь композитора и дирижера Эдуарда Тамма Глория-Лилли.

Foto: muis.ee

Дар Сталину

Карьера Хийза после Второй Мировой войны и повторной оккупации Эстонии окутана легендами. Он стал, вероятно, одним из самых знаменитых эстонцев в музыкальном мире «восточного лагеря». О том, как это произошло, рассказывают две различающиеся в деталях легенды.

Война разорила музыкальную индустрию. Опытные рабочие погибли на фронте, были репрессированы, эмигрировали или сменили специализацию, не дождавшись, пока интерес к музыке воскреснет. Эрнст Хийз остался одним из немногих инженеров, который не только остался в Эстонии, но и был еще способен обучить ремесленным секретам новое поколение мастеров и разработать чертежи для новых инструментов.

В 1945 году республиканское радиовещание, предшественник ERR, обратилось к Хийзу, которому было уже 73 года, с предложением изготовить новый рояль для таллиннской студии. Инструмент, созданный в крохотной личной мастерской Хийза, оказался шедевром. Приезжавшие в эстонскую столицу советские звезды первой величины как один рассыпались в похвалах инструменту. «Рояль, который мне довелось видеть и слышать в Эстонском радиокомитете, отличается великолепным, глубоким и сочным звуком, четкостью и точностью механизма, большим динамическим диапазоном. Я убежден, что в недалеком будущем эти первоклассные рояли будут украшать лучшие концертные залы нашей страны», – написал в 1949 году дирижер, скрипач и педагог Давид Ойстрах.

Уже на следующий год Хийзу поручили наладить в цехах комбината народной мебели в Каламая серийное производство роялей, фортепиано, концертных каннелей и других инструментов.

Белый концертный рояль «Эстония» для Георгиевского зала Кремля, 1952 год. За роялем – мастер, главный инженер Эрнст Хийз.

Foto: muis.ee

Есть и другая версия того, как была основана фабрика, которая стала работать под всем известным брендом «Эстония». По рассказам старейших сотрудников фабрики, Хийз сам или по чьей-то прозорливой подсказке в декабре 1949 года отправил в Москву инструмент собственной работы в качестве подарка к юбилею Сталина, который отмечал 70-й день рождения. Подарок понравился – хотя сам Иосиф Виссарионович играл на фортепиано только в молодости и едва умел подобрать несложные мелодии, диктатор был большим ценителем мастерства профессиональных пианистов. Якобы звук эстонского инструмента так очаровал вождя, что он поручил пустить рояль в серию.

Уже вскоре рояли новой таллиннской фабрики стояли на самых престижных площадках огромной страны: в зале имени Чайковского в Москве, Большом зале Ленинградской филармонии, Георгиевском зале Кремля.

Статья продолжается после рекламы

«Я еще не играл на таком прекрасном инструменте. Для него характерны легкость клавиатуры, прочность, красота звука», – так высказался в 1959 году о новом концертном рояле «Эстония» профессор Таллиннской консерватории Бруно Лукк, прежде чем инструмент отправился на большую выставку советских достижений в Нью-Йорке. Это вновь был инструмент, изготовленный под руководством Эрнста Хийза.

К тому времени возрожденная фабрика уже изготовила более 700 роялей и фортепиано. А сам мастер заканчивал работу над новой моделью – малогабаритным инструментом, предназначенным для школ, клубов и небольших квартир. Интересно, что для показательных выступлений и выставок фабрика не строила инструменты специально, а брала последние готовые серийные рояли. Тем самым «Эстония» подчеркивала, что высокое качество продукции не зависит от повода к ее изготовлению. Еще одной визитной карточкой фабрики, организованной Эрнстом Хийзом, стала максимальная локализация производства. Все компоненты для инструментов за исключением слоновой кости для клавиш имели эстонское происхождение.

Изготовление концертного рояля «Эстония» под руководством главного инженера Эрнста Хийза. 1954 год.

Foto: muis.ee

Коллеги и знакомые характеризовали Хийза в послевоенные годы как «человека, ненавидящего покой, равнодушное отношение к работе». За свою работу в советскую эпоху он был награжден орденом Трудового красного знамени и двумя почетными грамотами президиума Верховного совета Эстонской ССР. Хийз прожил долгую жизнь, основатель «Эстонии» умер 29 октября 1964 года в возрасте 92 лет после тяжелой болезни. Но даже после смерти главного инженера эстонские рояли остались важным экспортным товаром для СССР. Газета «Советская Эстония» в 1966 году писала, что рояли фабрики «Эстония» покупают Турция, Греция, Югославия, Иран, Афганистан, Сирия, Гана, Польша, Венгрия. Рояль «Эстония» в том числе вошел «в комплект» советского подарка Варшаве – высотного Дворца культуры и науки, ставшего одним из символов города.

В отличие от большинства советских предприятий, фабрика роялей сумела уцелеть и при переходе к рынку. В начале 1990-х фабрика была акционирована и приватизирована коллективом предприятия. В последующие годы пианист и предприниматель Индрек Лауль постепенно выкупал акции у работников, и к 2001 году стал ее единственным владельцем. Дирижер Неэме Ярви в интервью Forbes назвал «Эстонию» «одним из самых тщательно охраняемых секретов современного фортепианного искусства» – имея в виду, что при отменном качестве таллиннские инструменты продаются по более доступной цене по сравнению с другими роялями премиум-класса.

Другая судьба

Хотя таллиннская «Эстония» стала главным фортепианным брендом ЭССР, первые послевоенные инструменты были изготовлены отнюдь не в столице. Еще в 1946 году в разрушенном обстрелами и бомбежками Тарту возобновилось мелкосерийное производство. Вообще университетский город на Эмайыги вполне может претендовать на звание национального центра изготовления фортепиано – из 60 известных мастеров Эстонии порядка 20 преимущественно работали именно в Тарту.

Именно тут основал фирму Astron и Хийз. Наверняка он был знаком с младшим коллегой и конкурентом Оскаром Хейне, чья фабрика тоже работала в Тарту между двумя мировыми войнами. Биография Хейне примечательна контрастом с историей Хийза. В отличие от Хийза, учившегося в Германии, чтобы потом работать в Петербурге, Оскар в 1911 году отправился прямо в имперскую столицу, где овладевал искусством изготовления музыкальных инструментов на фабрике Шредера – крупнейшем производителе фортепиано в дореволюционной России. Он жил и работал в Петербурге до 1914 года, после чего перебрался в Ригу, а в 1918 году, одновременно с Хийзом, – в Тарту. В первую эпоху независимости Хейне под брендом O. Heine Klaverivabrik успешно развивал собственное производство.

«В первые годы существования республики ряд предприимчивых людей основали малые и средние предприятия, что позволило в короткие сроки удовлетворить потребности внутреннего рынка в качественной продукции. Оскар Хейне был в авангарде этого движения и, проявив незаурядные организаторские способности, долгие годы занимал руководящую должность в Тартуской организации средних и малых производителей», – писала о Хейне газета эстонских эмигрантов Meie Elu. Со временем небольшая фабрика разрослась, Оскар выкупил новые цеха, а также наладил экспорт в Литву, Латвию и Финляндию. К 1939 году фирменные магазины Хейне работали в Тарту, в районе Карлова, и в центре Таллинна.

Статья продолжается после рекламы

Впитавший эстонскую культуру балтийский немец Хейне покинул страну в 1941 году в рамках программы «позднего переселения», когда в балтийских странах уже не оставалось иллюзий по поводу тиранической природы советского режима. Со временем он стал одним из немногих эстонских фортепианных мастеров Эстонии, сумевших не только уехать, но и вернуться к профессии, живя сначала в Германии, а затем в Канаде. Умер Оскар Хейне в 1956 году.

Рояль «Эстония» в парадном зале господского дома мызы Палмсе.

Foto: FOTOADICTA / Shutterstock

Ярким штрихом к портрету семьи Хейне служит и история сына фортепианного мастера Ээрика Хейне. Еще до начала Второй мировой юноша записался в молодежную дружину Кайтселийта. В 1940 году он попал в поле зрения советских властей, когда на Ратушной площади Тарту раздавал сине-черно-белые ленты на летнем митинге. Осенью того же года молодой человек был арестован НКВД, но в марте 1941 дело против него закрыли, а самому ему позволили вместе с родителями уехать в Германию. После нападения Третьего Рейха на СССР Ээрик откликнулся на призыв эстонского офицера Генриха Штунде (Хенна Сармисте) и вступил в полицейский батальон балтийских немцев Ostland, на две трети состоявший из уроженцев Эстонии. Хейне-младший служил в Украине в частях охранной полиции (аналог Гестапо для оккупированных Германией территорий), а затем в СС. Весной 1944 года Хейне оборонял Нарву от наступавших советских войск, а в сентябре того же года попал в плен к Красной Армии под Тарту.

Хейне сумел бежать из лагеря для немецких военнопленных в 1947 году и еще три года провоевал в качестве лесного брата. Он был задержан на Певческом поле в Таллинне во время праздника 1950 года. При обыске у Хейне нашли пистолет «Парабеллум» и золотые монеты. Следующие шесть лет он вновь провел в советских лагерях, откуда был освобожден по амнистии для граждан Германии. Благодаря этому Хейне сумел воссоединиться со своей музыкальной семьей в Канаде.

Бывший эсэсовец и лесной брат был неоднозначной фигурой в сообществе эстонцев за границей. С одной стороны, он был эстонским героем-ветераном, его свойственник, писатель-эмигрант Арвед Вийрлайд даже вывел Хейне в серии романов о лесных братьях под именем Ээрика Хорма. С другой – источники ЦРУ сообщали о его связях с советскими спецслужбами, в 1971 году Хейне даже инициировал в Америке судебный процесс с целью очистить репутацию, но проиграл его. Ээрик Хейне умер 21 августа 2008 года в эстонском доме престарелых Эхатаре в Торонто.