Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.
Põhjala не стремится к масштабам крупных производителей. «Мы, по сути, говорим о немного разных продуктах. Наше пиво варится из тщательно отобранных ингредиентов. Это другой продукт, и для нас объёмы не важны. Важно, чтобы человек получил опыт».
Foto: Liis Treimann
Прошлый год принёс пивному и ресторанному бизнесу рекордную прибыль и очень быстрый рост как на полках магазинов, так и в барах, рассказал в интервью радио Äripäev Тийт Паананен, руководитель пивного и ресторанного бизнеса Põhjala.
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