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    Падение материнской компании Facebook вызвало обрушение индексов

    Иллюстративное фото.Фото: Scanpix

    Резкое падение материнской компании Facebook в связи с плохими финансовыми результатами стало неприятным сюрпризом не только для инвесторов Meta, но и для тех, кто инвестировал в безопасные индексы.

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