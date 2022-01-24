Инвестор Тоомас: медведь идет!

Видели бы вы, как больше половины участников конференции покинули зал, чтобы присоединиться к мастер-классу в соседнем зале, где Яак Роосааре рассказывал, как шортить акции.

Мастер-класс Яака Роосааре Фото: Рауль Меэ

До этого другой легендарный трейдер с эстонскими корнями Александр Элдер показывал на графиках снижающиеся линии тренда и говорил, что после длительного периода роста настало время вспомнить, что рынок может двигаться в обоих направлениях - не только вверх, но и вниз. Так что опыт торговли в короткую (шорт), то есть умение зарабатывать на падающем рынке, был бы нынче полезным.