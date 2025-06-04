Инвестор Тоомас: акулы с большими деньгами открыли охоту в фармсекторе

Этот год обещает стать рекордным для биотехнологического сектора, где крупные фармацевтические компании в большом количестве проглатывают мелких разработчиков лекарств за все более крупные суммы денег.
- Лаборатория BioNTech на заводе в Марбурге, Германия. Город Марбург является центром биотехнологий в Германии и, среди прочего, дал название печально известному марбургскому вирусу.
- Foto: BioNTech
Согласно данным аналитического отдела Bloomberg, в течение следующих пяти лет большое число препаратов, объем продаж которых ежегодно достигает 300 миллиардов евро, утратит патентную защиту. Это означает, что на рынке могут появиться и, скорее всего, появятся дешевые копии этих лекарств, в результате чего компании, которые их сейчас продают, потеряют значительную часть своей прибыли.
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