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Теневые рынки ставят на 35% скачок акций SpaceX на старте торгов

Теневые рынки прогнозируют SpaceX исключительно сильный биржевой дебют, отмечая, что акции ракетной, спутниковой и ИИ-компании Илона Маска могут в первый день торгов подорожать как минимум на 35%.
Трейдеры Polymarket оценивают вероятность того, что SpaceX завершит первый день торгов с рыночной стоимостью более 2 трлн долларов, в 70%.
  • Трейдеры Polymarket оценивают вероятность того, что SpaceX завершит первый день торгов с рыночной стоимостью более 2 трлн долларов, в 70%.
  • Foto: Reuters/Scanpix
По деривативам онлайн-брокера IG International в пятницу утром в Сингапуре оценка SpaceX составляла 2,4 трлн долларов. Это означало бы рост более чем на 35% к цене IPO в 135 долларов за акцию и оценке компании в 1,77 трлн долларов при первичном публичном размещении.
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