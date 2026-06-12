Теневые рынки ставят на 35% скачок акций SpaceX на старте торгов

Трейдеры Polymarket оценивают вероятность того, что SpaceX завершит первый день торгов с рыночной стоимостью более 2 трлн долларов, в 70%.
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По деривативам онлайн-брокера IG International в пятницу утром в Сингапуре оценка SpaceX составляла 2,4 трлн долларов. Это означало бы рост более чем на 35% к цене IPO в 135 долларов за акцию и оценке компании в 1,77 трлн долларов при первичном публичном размещении.
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