Знаки безопасности на рабочих инструментах: ответственность несет работодатель

Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника
Иностранцы, работавшие на отмеченном наградами эстонском промышленном предприятии, рассказывают, как их унижали и угрожали им на работе, утверждая, что и с документами не все было в порядке. Компания отвергает все обвинения и называет это клеветнической кампанией.
Почти все заявления, поданные работниками в комиссию по трудовым спорам, включают требование о компенсации морального ущерба, отметила генеральный директор Инспекции труда, передавая общее впечатление председателей комиссии.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.