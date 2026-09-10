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Знаки безопасности на рабочих инструментах: ответственность несет работодатель

Работодатель должен обеспечить, чтобы предупреждения на рабочем оборудовании были видны и понятны сотруднику, пишет консультант Инспекции труда по рабочей среде Рейн Рейсберг.
Знаки безопасности на рабочих инструментах: ответственность несет работодатель
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