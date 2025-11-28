Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,37%6 837,64
  • DOW 300,53%47 677,17
  • Nasdaq 0,37%23 300,88
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,01
  • 28.11.25, 18:14

Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил Владимир Зеленский в выложенном в соцсети видеообращении.
Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.
  • Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.
  • Foto: Scanpix
«Я не хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею, что украинская позиция в переговорном треке была представлена так, какой она и должна быть. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», – сказал Зеленский.
Андрея Ермака, который возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года, считали одним из ключевых соратников Владимира Зеленского и вторым по влиянию человеком в стране после главы государства, пишет Deutsche Welle.
Утром в тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят обыски у Ермака. Сам чиновник подтвердил это, заявив, что «никаких препятствий у следователей нет», и он оказывает правоохранителям «полное содействие».

Статья продолжается после рекламы

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко написал в Telegram, что «НАБУ готовит подозрение Ермаку».
Ранее Зеленский отказывался уволить Ермака
После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетической компании «Энергоатом», как оппоненты, так и соратники Зеленского призывали его уволить Ермака, однако президент Украины на встрече с членами своей партии «Слуга народа» 20 ноября косвенно сообщил, что не станет этого делать.
Когда депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли тот уволить руководителя ОП и других чиновников, «Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента – это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», рассказал изданию «Украинская правда» один из участников встречи.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. «Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись», – написал Железняк в Telegram.
