Назад 28.11.25, 18:14 Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса президента Украины Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил Владимир Зеленский в выложенном в соцсети видеообращении.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.

Foto: Scanpix

«Я не хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею, что украинская позиция в переговорном треке была представлена так, какой она и должна быть. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», – сказал Зеленский.

Андрея Ермака, который возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года, считали одним из ключевых соратников Владимира Зеленского и вторым по влиянию человеком в стране после главы государства, пишет Deutsche Welle

Утром в тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят обыски у Ермака. Сам чиновник подтвердил это, заявив, что «никаких препятствий у следователей нет», и он оказывает правоохранителям «полное содействие».

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко написал в Telegram, что «НАБУ готовит подозрение Ермаку».

Ранее Зеленский отказывался уволить Ермака

После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетической компании «Энергоатом», как оппоненты, так и соратники Зеленского призывали его уволить Ермака, однако президент Украины на встрече с членами своей партии «Слуга народа» 20 ноября косвенно сообщил, что не станет этого делать.

Когда депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли тот уволить руководителя ОП и других чиновников, «Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента – это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», рассказал изданию «Украинская правда» один из участников встречи.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. «Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись», – написал Железняк в Telegram.