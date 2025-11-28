Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил Владимир Зеленский в выложенном в соцсети видеообращении.
- Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.
«Я не хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею, что украинская позиция в переговорном треке была представлена так, какой она и должна быть. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», – сказал Зеленский.
Андрея Ермака, который возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года, считали одним из ключевых соратников Владимира Зеленского и вторым по влиянию человеком в стране после главы государства, пишет Deutsche Welle
Утром в тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят обыски у Ермака. Сам чиновник подтвердил это, заявив, что «никаких препятствий у следователей нет», и он оказывает правоохранителям «полное содействие».
Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко написал в Telegram, что «НАБУ готовит подозрение Ермаку».
Ранее Зеленский отказывался уволить Ермака
После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетической компании «Энергоатом», как оппоненты, так и соратники Зеленского призывали его уволить Ермака, однако президент Украины на встрече с членами своей партии «Слуга народа» 20 ноября косвенно сообщил, что не станет этого делать.
Когда депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли тот уволить руководителя ОП и других чиновников, «Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента – это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», рассказал изданию «Украинская правда» один из участников встречи.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. «Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись», – написал Железняк в Telegram.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского – Андрея Ермака. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram НАБУ и САП. «Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Детали – позже», – говорится в сообщении.
Коррупционная схема объемом 4 млрд гривен привела к отставке нескольких министров и вынудила бежать делового партнера президента.
В Швейцарии в ближайшие дни начнутся консультации между высокопоставленными должностными лицами Украины и США о возможных параметрах будущего мирного соглашения. Об этом в субботу, 22 ноября, написал в Telegram Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.
