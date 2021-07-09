Санация и споры: что творится с крупнейшим в Эстонии производителем бетона?
Весной прошлого года, за неделю до введения чрезвычайного положения, стало известно, что в Эстонии наконец-то появился крупнейший производитель бетона: AS Framm приобрела акции своего бывшего конкурента Lasbet Tootmine AS. Переговоры о поглощении продолжались два года.
Сделка, однако, не принесла удовлетворения покупателю: спустя год компания Lasbet Tootmine проходит процедуру санации и пытается рассчитаться с прежними долгами, пишет Äripäev.
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