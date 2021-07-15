Известные девелоперы получили иски сразу от нескольких подрядчиков

Строительство бизнес-квартала Fahle Park в Таллинне Фото: Андрас Кралла

Сегодня будет оглашено судебное решение по спору между строительной компанией Merko Ehitus и девелопером Fausto Capital. Как выяснили журналисты Äripäev, помимо Merko, иски против Fausto и связанной с ней фирмы Weldon Ehitus в разное время подали еще три строительные компании.

О судебном разбирательстве между Merko и Fausto мы сообщали в июне нынешнего года: строительная фирма требует от девелопера невыплаченные за работу 600 000 евро. Fausto, однако, не считает, что Merko Ehitus честно заработала эти деньги.