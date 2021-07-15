Кристьян Кург • dv.ee • 15 июля 2021 в 3:00
Эпицентр
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Известные девелоперы получили иски сразу от нескольких подрядчиков
Сегодня будет оглашено судебное решение по спору между строительной компанией Merko Ehitus и девелопером Fausto Capital. Как выяснили журналисты Äripäev, помимо Merko, иски против Fausto и связанной с ней фирмы Weldon Ehitus в разное время подали еще три строительные компании.
О судебном разбирательстве между Merko и Fausto мы сообщали в июне нынешнего года: строительная фирма требует от девелопера невыплаченные за работу 600 000 евро. Fausto, однако, не считает, что Merko Ehitus честно заработала эти деньги.
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