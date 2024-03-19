«Таких плохих времен я еще не видел»: финские рестораны банкротятся один за другим

Топовый ресторатор: «Три года назад я вынужден был перекупать поваров, а теперь могу выбирать»

Таллиннский ресторатор Андрей Солоха, отвечающий за кухню в популярном заведении F-Hoone в Telliskivi и управляющий пекарней в Копли, называет 2023 год «восстановительным» – заведения вышли на 80% от докризисных доходов. При этом средний чек уменьшился, а ситуация на рынке труда в ресторанной сфере стремительно поменялась.