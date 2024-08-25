    Эстонские руководители: кто они? Большинство – мужчины из Харьюмаа

    Большую тревогу у руководителей вызывает ситуация в сфере образования.Фото: Shutterstock

    Инфобанк Äripäev побеседовал с более чем 1000 руководителями, чтобы понять – кто они, люди, от решений и действий которых зависит настоящее и будущее деловой среды Эстонии.

    В выборку вошли предприятия с оборотом не менее 10 миллионов евро в 2022 или 2023 году и с численностью сотрудников не менее десяти человек. В опросе приняли участие генеральные директора, председатели правления и в случае оборота более 10 млн евро – также члены правления компаний. Кроме того, учитывались руководители крупнейших государственных госучреждений и несколько десятков человек, которые независимо от размера компании внесли большой вклад в экономику и общество Эстонии.
    По оценке большинства руководителей, основными преимуществами деловой среды Эстонии являются высокая технологическая инновационность и эффективное электронная среда, которая упрощает предпринимательскую деятельность и ускоряет обмен данными.
    Среди недостатков были указаны ограниченная конкурентоспособность из-за небольшого рынка и высоких затрат на рабочую силу, а также зависимость от внешних рынков. Хотя небольшой размер рынка позволяет гибко адаптироваться, это также ограничивает возможности для роста и масштаба, полагают руководители.

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