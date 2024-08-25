Эстонские руководители: кто они? Большинство – мужчины из Харьюмаа

Большую тревогу у руководителей вызывает ситуация в сфере образования. Фото: Shutterstock

Инфобанк Äripäev побеседовал с более чем 1000 руководителями, чтобы понять – кто они, люди, от решений и действий которых зависит настоящее и будущее деловой среды Эстонии.

В выборку вошли предприятия с оборотом не менее 10 миллионов евро в 2022 или 2023 году и с численностью сотрудников не менее десяти человек. В опросе приняли участие генеральные директора, председатели правления и в случае оборота более 10 млн евро – также члены правления компаний. Кроме того, учитывались руководители крупнейших государственных госучреждений и несколько десятков человек, которые независимо от размера компании внесли большой вклад в экономику и общество Эстонии.

По оценке большинства руководителей, основными преимуществами деловой среды Эстонии являются высокая технологическая инновационность и эффективное электронная среда, которая упрощает предпринимательскую деятельность и ускоряет обмен данными.

Среди недостатков были указаны ограниченная конкурентоспособность из-за небольшого рынка и высоких затрат на рабочую силу, а также зависимость от внешних рынков. Хотя небольшой размер рынка позволяет гибко адаптироваться, это также ограничивает возможности для роста и масштаба, полагают руководители.