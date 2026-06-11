Ингмар Саксинг: доступной недвижимости в Эстонии хватает, проблемы нет

В государственной программе развития жилищной сферы есть существенные противоречия, считает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Foto: Andras Kralla
Ранее государство представило дорожную карту жилищной сферы, в которой определено, как к 2035 году сделать недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну доступнее и одновременно развивать арендное жилье в малых городах.
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Государство опубликовало дорожную карту жилищной сферы, в которой определено, как к 2035 году сделать недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну доступнее и одновременно развивать арендное жилье в малых городах.
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