Ингмар Саксинг: доступной недвижимости в Эстонии хватает, проблемы нет

Семиэтажный дом над пограничной рекой, с уникальным видом на две крепости был достроен в марте 2025 года. Всего в доме 45 квартир, но куплены только 18, почти все – еще на этапе строительства. Официальный партнер застройщика по продажам Сергей Горлач отмечает, что этот специфический для Нарвы проект имеет свою целевую аудиторию – и, похоже, она исчерпана.