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Ингмар Саксинг: доступной недвижимости в Эстонии хватает, проблемы нет

С доступностью недвижимости в Эстонии проблем нет, заявил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг, комментируя план государства по развитию жилищной сферы.
В государственной программе развития жилищной сферы есть существенные противоречия, считает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
  • В государственной программе развития жилищной сферы есть существенные противоречия, считает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
  • Foto: Andras Kralla
Ранее государство представило дорожную карту жилищной сферы, в которой определено, как к 2035 году сделать недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну доступнее и одновременно развивать арендное жилье в малых городах.
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