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Могильщик фирм заключил сделку с прокуратурой

Могильщик фирм Лаури Хансберг, который предстал перед судом за нарушение запрета на предпринимательскую деятельность, решил пойти на соглашение с прокуратурой.
Лаури Хансберг (внизу слева) заключил соглашение с прокуратурой в начале этого месяца. Его защищал адвокат Виктор Сяргава (вверху).
  • Лаури Хансберг (внизу слева) заключил соглашение с прокуратурой в начале этого месяца. Его защищал адвокат Виктор Сяргава (вверху).
  • Foto: Liis Treimann
Хансберга приговорят к условному сроку, также ему придется заплатить назначенную судом сумму.
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