Могильщик фирм заключил сделку с прокуратурой

В июле вступило в силу решение окружного суда, согласно которому остался в силе запрет на ведение бизнеса для могильщика фирм Лаури Хансберга, наложенный на него в прошлом году. Однако это его не огорчает, так как теперь государство может сделать его работу за него, а перед ним самим открывается новое поприще.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.