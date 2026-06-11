Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,06%309,2
  • OMX Riga0,09%902,81
  • OMX Tallinn−0,02%2 101,7
  • OMX Vilnius−0,09%1 447,23
  • S&P 500−1,62%7 266,99
  • DOW 30−1,87%49 918,78
  • Nasdaq −1,98%25 169,5
  • FTSE 1000,17%10 272
  • Nikkei 2250,06%64 217,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,11
  • OMX Baltic−0,06%309,2
  • OMX Riga0,09%902,81
  • OMX Tallinn−0,02%2 101,7
  • OMX Vilnius−0,09%1 447,23
  • S&P 500−1,62%7 266,99
  • DOW 30−1,87%49 918,78
  • Nasdaq −1,98%25 169,5
  • FTSE 1000,17%10 272
  • Nikkei 2250,06%64 217,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,11

Заводы E-Piim выставили на продажу: интерес есть из пяти стран

Банкротные управляющие выставили заводы E-Piim в Пайде, Пылтсамаа и Ярва-Яани на продажу за 88 млн евро. Помимо эстонских инвесторов, интерес проявили компании из Финляндии, Нидерландов, Литвы и Германии.
Стартовая цена сыроваренных заводов в Пайде и Пылтсамаа составляет 80 млн евро, а за завод в Ярва-Яани заинтересованным покупателям придется заплатить не менее 8 млн евро.
  • Стартовая цена сыроваренных заводов в Пайде и Пылтсамаа составляет 80 млн евро, а за завод в Ярва-Яани заинтересованным покупателям придется заплатить не менее 8 млн евро.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.06.26, 11:55
Заводы E-Piim выставят на продажу за 90 млн евро: интерес есть как в Эстонии, так и за рубежом
Банкротные управляющие компании по производству сыра и масла E-Piim Tootmine надеются в ближайшее время выставить на публичные торги заводы стоимостью 90 млн евро. Интерес к ним проявляют как в Эстонии, так и за рубежом.
Новости
  • 18.05.26, 16:38
Глава E-Piim оспаривает банкротство. Петерсон: санация возможна
«Мы убеждены, что санация кооператива возможна», – сказал глава кооператива E-Piim Пеэп Петерсон.
Новости
  • 24.04.26, 16:38
Суд начал банкротное производство в отношении кооператива E-Piim. Руководитель намерен оспорить решение
Глава кооператива E-Piim Пеэп Петерсон сообщил, что суд признал кооператив устойчиво неплатежеспособным и решил начать банкротное производство.
Эпицентр
  • 13.04.26, 14:14
Архитектор крупного банкротства. Руководитель крупного производства очаровывал всех своими речами
Яанус Муракас, доведший свой завод до одного из крупнейших за последние годы банкротств в Эстонии, утянул на дно вместе с заводом и доверившихся ему фермеров.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.06.26, 18:40
Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее
2
Новости
  • 09.06.26, 17:07
МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий
3
Новости
  • 09.06.26, 06:00
Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс
4
Новости
  • 10.06.26, 06:00
Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится
5
Новости
  • 09.06.26, 17:52
Продавец Mercedes-Benz получил 12 млн евро на фоне углубления убытка
6
Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия

Последние новости

Новости
  • 11.06.26, 09:41
США нанесли новые удары по Ирану, Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива
Биржа
  • 11.06.26, 08:36
Oracle превзошла ожидания, но угрозы Трампа потянули рынки вниз
Новости
  • 11.06.26, 08:16
Боровшийся за честный топливный рынок Terminal заподозрили в махинациях
Эпицентр
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
Новости
  • 10.06.26, 19:29
Бизнесмен Рейн Кильк и основатели Foxway построят в Валгамаа аккумуляторную станцию за 70 млн евро
Новости
  • 10.06.26, 18:38
Бесконтрольную выдачу кредитов притормозят: все финансовые обязательства частных лиц будут объединены в одном регистре
Новости
  • 10.06.26, 18:02
ЕЦБ впервые почти за три года повышает процентные ставки
Новости
  • 10.06.26, 16:59
Германия и Франция предлагают ограничить право голоса новых членов ЕС

Сейчас в фокусе

«Парковаться негде» – извечная проблема Ласнамяэ. Управа предлагает решение, не все верят в его реалистичность.
Новости
  • 10.06.26, 06:00
Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк отметил, что 5 июня торговая активность эстонских инвесторов выросла вдвое по сравнению с обычным уровнем.
Биржа
  • 10.06.26, 14:36
Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок
Государство пытается решить противоречивую проблему: в Таллинне недвижимость слишком дорогая, а в малых городах новых многоквартирных домов нет вообще.
Новости
  • 09.06.26, 18:40
Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее
Глава делегации Международного валютного фонда (МВФ) Винченцо Гуццо отметил, что наибольшее беспокойство вызывают дефицит бюджета Эстонии и быстро растущий госдолг.
Новости
  • 09.06.26, 17:07
МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий
По оценке руководителя Союза Сирье Потисепп, введение Nutri-Score стало бы сольным проектом Эстонии. «Сложно понять, почему Эстония хочет решить этот вопрос быстрее, чем остальная Европа», – заметила она.
Новости
  • 10.06.26, 08:18
План государства по маркировке продуктов питания вызвал бурю в пищевой промышленности
Хотя биткоин немного восстановился от последних минимумов, цена криптовалюты остается более чем вдвое ниже рекордного уровня, достигнутого в прошлом году.
Биржа
  • 10.06.26, 11:42
Крипторынок переживает крах: у биткоина худшая неделя после банкротства FTX
Присяжный аудитор и эксперт по бухгалтерскому учету Лийна Тамм выступает на конференции «Что изменится в работе бухгалтера в 2026 году?»
Подсказка
  • 09.06.26, 16:36
Присяжный аудитор: замена одного слова в законе может грозить компании аудитом
Нынешние владельцы Лавандовой фермы готовы передать эстафету, чтобы ее развитие и рост продолжились благодаря новым хозяевам и свежим идеям. При этом для посетителей ферма вновь откроется уже 27 июня.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026