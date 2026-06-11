Заводы E-Piim выставили на продажу: интерес есть из пяти стран
Банкротные управляющие выставили заводы E-Piim в Пайде, Пылтсамаа и Ярва-Яани на продажу за 88 млн евро. Помимо эстонских инвесторов, интерес проявили компании из Финляндии, Нидерландов, Литвы и Германии.
Банкротные управляющие компании по производству сыра и масла E-Piim Tootmine надеются в ближайшее время выставить на публичные торги заводы стоимостью 90 млн евро. Интерес к ним проявляют как в Эстонии, так и за рубежом.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.