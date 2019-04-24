Новая нормальность в промышленности и внешней торговле

Поскольку никогда нельзя быть уверенным в будущем, то необходимо прежде всего отметить, что есть и иной доказательный материал. В проведённом Arenguseire Keskus (Центр мониторинга развития*) «Сценарии развития доходности- 2035» можно обнаружить четыре сценария, один из которых носит название «Глобальная рыночная площадка». Этот сценарий описывает ситуацию, при которой в международной торговле вновь доминирует стремление к либерализации, транспорт и логистика дешевеют и становятся эффективнее, а цепи поставок продолжают удлиняться.

Теа Данилов, директор Arenguseire Keskus

Хотя этот сценарий нам наиболее знаком, он, с большой долей вероятности, не реализуется. Факторов, которые изменяют прежние тренды, много, и они способны проявиться в совокупности, усиливая друг друга.