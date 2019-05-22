Банковское шапито

Две недели назад Swedbank объявил эстонскому э-резиденту, греку Деметриосу Факиносу, что счёт его компании Design Federation OÜ будет через месяц закрыт. Причина: банк не понимает природу транзакций компании и суть её бизнеса. Swedbank не задал ни одного вопроса для того, чтобы устранить своё непонимание - просто объявил о закрытии счёта.

В прошлый понедельник издание Äripäev, а вслед за ним и ДВ, опубликовали об этом статью. И в тот же день представители Swedbank вдруг заявили о том, что изучат кейс и направят Факиносу дополнительные вопросы. Ещё через несколько дней Swedbank сообщил, что решение о закрытии счёта отменяет.