Янар Хольм • 14 января 2020
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Янар Хольм: Rail Baltic может утонуть в мелочах
Ещё совсем недавно реализация шестимиллиардного проекта стопорилась из-за того, что даже пятитысячные счета должны были одобряться советом, состоящим из представителей трёх государств. Государственный контролёр Янар Хольм рассматривает факторы, тормозящие строительство магистрали Rail Baltic, и главный среди них – степень сотрудничества стран-участниц проекта.
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