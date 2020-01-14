Янар Хольм: Rail Baltic может утонуть в мелочах

Ещё совсем недавно реализация шестимиллиардного проекта стопорилась из-за того, что даже пятитысячные счета должны были одобряться советом, состоящим из представителей трёх государств. Государственный контролёр Янар Хольм рассматривает факторы, тормозящие строительство магистрали Rail Baltic, и главный среди них – степень сотрудничества стран-участниц проекта.