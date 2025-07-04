Объем промышленного производства вырос, но лишь в некоторых областях

По данным Департамента статистики, в мае 2025 года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах на 0,9% больше продукции, чем в том же месяце 2024 года.
- Деревообрабатывающая промышленность является одной из отраслей, где объем производства в годовом сравнении вырос.
- Foto: Andras Kralla
Из трех отраслей промышленности объем производства вырос в обрабатывающей промышленности на 1,4% и в энергетике на 6,9%, а в горнодобывающей промышленности сократился на 19,7%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер объяснила, что в отличие от апреля, когда рост показало большинство крупных отраслей обрабатывающей промышленности, в мае объем промышленного производства увеличился лишь в нескольких крупных отраслях.
«Из важнейших отраслей промышленности наименьший рост, менее 1%, показали деревообработка (0,6%) и производство продуктов питания (0,3%). Среди более значимых отраслей уменьшились производство изделий из металла (на 5,4%), электрического оборудования (на 3,9%) и компьютеров и электронных устройств (на 12,6%)», – сказала она.
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В мае этого года на экспорт было продано 65,5% всей продукции обрабатывающей промышленности.
По сравнению с маем 2024 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 1,3% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке выросла на 5,7%, продажа продукции на экспорт сократились – на 1%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в мае по сравнению с апрелем объем производства как в промышленности в целом, так и в обрабатывающей промышленности снизился на 0,5%.
В энергетике в мае производство электроэнергии в количественном выражении (МВт-ч) увеличилось на 6,8%, а производство тепла – на 18,5%.
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