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8 октября 2021 в 13:37 Поделиться:









Владимир Вайнгорт: чудовище инфляции уже пожирает наши доходы

«Сон разума рождает чудовищ» - так называется один из офортов Франсиско Гойи. Не хочу никого обидеть, но понять, почему случившийся из-за выброса вверх цен на энергетические ресурсы экономический катаклизм (ничем не отличающийся в мире финансов от землетрясения или заработавшего вулкана в природе) не привёл к экстраординарным мерам властей, категорически невозможно, пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

Владимир Вайнгорт Фото: Äripäev

В СМИ высказываются бывшие высокопоставленные чиновники, бьют тревогу публицисты. И ничего внятного не слышно по этому поводу от действующего правительства.

А между тем чудовище инфляции уже пожирает доходы не только беднейших слоёв населения, но и угрожает банкротством многим отраслям экономики, и без того с огромным трудом пережившим пандемию.

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Слова премьер-министра о том, что помощь бедным должны оказать местные органы власти - издевательство и над этими органами, и над самими бедными. Во-первых, потому что при нынешнем распределении поступлений налогов в бюджет между государством и муниципалитетами местные власти (может быть, кроме Таллинна) бедны как церковные крысы.

Во-вторых, именно сейчас этих властей попросту нет: их только выберут 17 октября, а потом не меньше месяца уйдёт на структурирование и тому подобное. Над премьер-министром, что называется, «не каплет». И потом, почему помогать надо только бедным? А бизнес? Он-то загнётся точно без срочной финансовой поддержки, и тогда бедных станет больше в разы.

Надо бы немедленно отменить акцизы, по крайней мере, на моторное топливо, на электроэнергию и, конечно, на газ. Владимир Вайнгорт Доктор экономических наук

«По уму», как говорится, надо бы немедленно отменить акцизы, по крайней мере, на моторное топливо (что сразу сделало бы его дешевле чуть ли не на треть), на электроэнергию (там влияние акцизов сказывается по-разному, в зависимости от форм потребления) и, конечно, на газ (где рост цен точно фонтанирует как вулканическая масса).

А потом уже обсуждать, какими акцизы станут с 1 января до мая 2022 года и какими - после мая следующего года (поскольку до мая действуют сниженные ставки акцизов в связи с пандемией, которые установило прошлое правительство).

Теперь правительство Ратаса вспоминается с чувством большого уважения. Они реагировали на события, не в пример нынешней правящей верхушке, значительно быстрее.

Почему помогать надо только бедным? А бизнес? Он-то загнётся точно без срочной финансовой поддержки, и тогда бедных станет больше в разы. Владимир Вайнгорт Доктор экономических наук

Временное снятие акцизов не нанесёт существенного удара по бюджету страны, поскольку растут - сверх ожидаемых - платежи в бюджет за счёт снижения выбросов CO2 (не будем вдаваться в детали). А повлияв таким образом на снижение силы финансового удара по всем сферам жизни, правительству надо «устроить аудит» сложившейся энергетической политике по всем её аспектам.

Но это уже тема другой дискуссии, в которой нуждается общество или, по крайней мере, его экспертная часть. Пока все барахтаются в волнах обвального энергоценового кризиса, надо бросить спасательный круг. Чего ждём? Непонятно.