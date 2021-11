Новости

Эстонский проект по обогащению сланцевой золы выбран для Климатической конференции в Глазго

Проект по обогащению сланцевой золы, разработанный в Эстонии экологической компанией Ragn Sells, на следующей неделе будет представлен на Всемирной климатической конференции COP26 в Глазго в четырех различных программах – Европейского Союза, Международной торговой палаты, стран Северной Европы и глобальной климатической организации We Don´t Have Time, сообщает пресс-служба Ragn Sells AS.

По словам руководителя проекта Ragn Sells AS по обогащению сланцевой золы Алара Салусте, представление проекта на конференции по климату является невероятно значимым проявлением внимания к Эстонии, местным ученым, а также участвующим в проекте компаниям. «Конференция посвящена максимально остро стоящей климатической проблеме и вызывающим ее выбросам углерода, и наш проект является одним из немногих примеров того, как отходы, десятилетиями причинявшие окружающей среде ущерб, могут быть использованы в качестве сырья. Образно говоря, мы берем из золы горючего сланца кальций, связываем его с CO 2 , который причиняет так много головной боли всему миру, и получаем материал, из которого можно производить оконные рамы и которым можно красить стены», - рассказал Салусте. По его словам, даже важнее разработанной технологии является реализация принципа необходимости максимально использовать существующие материалы и избегать добычи новых.