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Эльконд Либман

30 ноября 2021 в 16:08 Поделиться:









Тяжкое бремя лидерства: рейтинг действующей власти падает

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Raul Mee

За неполные полтора года до схватки по Гамбургскому счету политики ревниво следят за рейтингами своих партий и своими собственными, и многие из лидеров видят, что с этим отнюдь не все безоблачно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

По данным Norstat, на середину ноября ведущая сила правительственной коалиции Партия реформ скатилась в предпочтениях избирателей на третье место, пропустив вперед своих партнеров по союзу на Тоомпеа Центристскую партию, которой удалось немного улучшить свои позиции и буквально на кончик носа опередить реформистов. Разрыв между ними и партией EKRE, привыкающей уже к майке лидера, побольше, хотя тоже невелик.