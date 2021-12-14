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Эльконд Либман

14 декабря 2021 в 15:06 Поделиться:









Дебаты по поводу выборов президента: реформисты и центристы – больше не союзники

Кая Каллас (Партия реформ) и Юри Ратас (Центристская партия). Фото: Liis Treimann

Дебаты по поводу прямых выборов президента, вероятно, в очередной раз улягутся до следующего раза, оставив все, как есть. Однако они опять стали демонстрацией разногласий в правящей коалиции, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

На минувшей неделе в Рийгикогу прошел первое чтение проект закона о внесении поправок в конституцию для изменения порядка избрания президента страны. Речь идет о, как подсчитали депутаты, двенадцатой с 1993 года, попытке изменить порядок президентских выборов, в том числе ввести в Эстонии прямые президентские выборы. Все предыдущие предприятия подобного рода провалились, включая считавшийся практически беспроигрышным эпизод 2003 года (когда законопроект о всенародных выборах главы государства внесли в Рийгикогу правившие в то время Res Publica и Партия реформ), а также недавние инициативы EKRE о проведении референдума или предложения внефракционного депутата, социал-демократа Раймонда Кальюлайда о пересмотре представительства в коллегии выборщиков. В большинстве случаев попытки пресекались в зародыше, и дело даже не доходило до парламентского обсуждения в большом зале.