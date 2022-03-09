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Передовая ДВ

9 марта 2022 в 7:22 Поделиться:









Передовая ДВ: ничего личного - только бизнес

Почти две недели в Украине идёт война, развязанная Россией. Она привела не только к чудовищным человеческим жертвам в Украине, но и к беспрецедентным экономическим санкциям против РФ, которая на наших глазах превращается в страну-изгоя.

Всё это привело к тому, что вести бизнес в России и Беларуси, не говоря уже об Украине, стало крайне сложно: предприниматели находятся в замешательстве. Ограничений становится всё больше, сложно понять, что запрещено, а что разрешено.

В период кризиса информации никогда не бывает много (да и в любой другой - тоже). Пандемия показала, что наше государство не всегда справляется с информированием населения. Всю информацию, которую запрашивает бизнес, нужно постараться оперативно ему предоставить: о границах, таможне, открытых и закрытых пропускных пунктах, о том, как можно решить проблемы застрявших машин или товара, влиянии санкций.

Однако этой поддержкой, пожалуй, стоит и ограничиться. Война, которая началась в Украине 24 февраля - не «чёрный лебедь», а осознанный бизнес-риск.

Мы живём в русскоязычном инфопространстве и все эти 22 года видели, что происходило в России: власть стала авторитарной задолго до 2022, 2014 или даже 2008 года. С самого начала путинского правления права и свободы в России потихоньку сужались и сжимались - постепенно, но неуклонно. Огромное количество людей (в том числе предпринимателей – которые, как правило, стремятся быть вне политики) были посажены в тюрьму или вынуждены покинуть Россию лишь потому, что сказали что-то «не то» на митинге или кому-то приглянулся их бизнес.

Правила игры в России могут поменяться за один день: сегодня мы дружим с Эрдоганом, а завтра запрещаем турецкие помидоры. Не все знали о запрете Россией польского мяса или грузинского вина, случившихся из-за того, что были испорчены отношения с этими странами, но уж о том, что Россия сделала с эстонским транзитом после «Бронзовой ночи», было известно всем. Или о том, как тяжело стало сельскохозяйственным предприятиям, ориентированным на Россию, после введения контрсанкций 2014 года.

Одного лишь факта, что Россия занимает 136 место из 180 в индексе восприятия коррупции, достаточно, чтобы считать страну безумно рисковой для ведения бизнеса.

Предприниматели, работающие в России или с Россией, приняли сознательное решение пойти на этот риск. Это не хорошо и не плохо - просто бизнес. Большие риски означают большую прибыль.

Россия всегда была страной возможностей. В т.н. «тучные годы» прибыль менее чем в несколько десятков процентов некоторыми рассматривалась как убыток. Помните, что Сергей Полонский велел делать всем, у кого нет миллиарда? А потому что искренне считал, что его легко заработать. Недостатки ведения бизнеса в России были одновременно и его достоинствами. Не поймите неправильно: многие работали на российском рынке открыто, честно и по-европейски (что их было конкурентным преимуществом), но их риски были всё равно высокие.

Сейчас предприниматели, ведущие бизнес с России, страдают. И по-человечески они заслуживают исключительно нашего сопереживания и поддержки. Они вложили душу, силы и свои предпринимательские таланты в развитие своего дела, дали работу людям и сервис - клиентам. Им больно наблюдать, как дело их жизни может умереть (и они будут до конца бороться за то, чтобы этого не случилось). Это заслуживает уважения. Просто не нужно это путать с господдержкой. Как там: ничего личного - только бизнес?