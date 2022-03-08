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8 марта 2022 в 15:00 Поделиться:









Россияне и белорусы больше не смогут стать э-резидентами в Эстонии

Правительство Эстонии приняло решение больше не предоставлять статус электронных резидентов гражданам России и Беларуси.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани. Фото: Андрас Кралла

Это сделано для того, чтобы предотвратить обход санкций со стороны российских компаний и возможную незаконную деятельность на территории Эстонии и ЕС, сообщает Äripäev

Согласно решению правительства, прием ходатайств от граждан России и Беларуси на получение в Эстонии статуса электронных резидентов будет приостановлен, уже находящиеся на рассмотрении заявки будут отклонены.

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Те из россиян и белорусов, кто к сегодняшнему дню имеет статус электронного резидента в Эстонии, сохранят его.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, надзорные органы Эстонии внимательно следят за действующими э-резидентами из России и Беларуси.

Как отмечает Яани, программа э-резидентства предлагает иностранцам безопасный доступ к электронным услугам в Эстони и, следовательно, к европейской и мировой экономике. Вот почему Россия и Беларусь определенно будут заинтересованы в использовании э-резидентства для своих целей, считает он.

«Мы не хотим каким-либо образом способствовать тому, чтобы предлагать преимущества странам, которые начали войну против Украины. Мы не хотим создавать возможности для незаконного перевода денег или активов или иным образом наносить ущерб репутации Эстонии, экономике и общеевропейскому правовому и киберпространству. Мы также не хотим, чтобы возможности, предлагаемые Эстонией, были злонамеренно использованы для поддержки агрессии против Украины", - подчеркивает министр внутренних дел.

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По данным программы E-residentsus, Россия занимает первое место по числу электронных резидентов в Эстонии.

5932 э-резидента из России к настоящему моменту создали в Эстонии 1613 компаний.

Далее по числу э-резидентов следуют Финляндия и Германия, за ними - Украина (5130 электронных резидентов, которые в общей сложности зарегистрировали в Эстонии 1585 компаний).

1146 э-резидентов Эстонии являются гражданами Беларуси.