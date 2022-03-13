  • Поделиться:

    Исследователь сталинизма: путинский режим держится на рассказах о величии России

    Иллюстративное фото.Фото: Darko Vojinovic, Scanpix

    Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.

    «Деловые ведомости» публикуют cтатью в полном объеме с разрешения издания. Прочить больше материалов «Медузы» и поддержать издание можно по ссылке.
    Я не стал бы причислять себя к представителям школы политического реализма, — в частности, Джорджу Кеннану и Джону Миршаймеру, — и утверждать, что нападение России на Украину было непредсказуемым или что его спровоцировали действия НАТО. Нет, Россия была воинственной автократией задолго до того, как НАТО появилось, и все происходящее вполне в ключе ее обычной политики.
    Россия — страна с удивительно богатой культурой, но в то же время с сильным комплексом собственной исключительности. При этом ее амбиции почти всегда не совпадали с ее реальными возможностями.
    Путинская деспотия методично уничтожала механизмы сдерживания обратной связи. Верит ли сам Путин в собственную пропаганду? Возможно. По крайней мере он точно верит в то, что украинцы — не настоящая нация, а вышедшая из русских. И в то, что вооруженные силы России настолько хороши, что способны за несколько дней осуществить силовой государственный поворот.
    Кстати, о государственных переворотах. Давайте обратимся к двум историческим примерам. Пражская весна, 1968 год. В Прагу входят советские танки и останавливают строительство там «социализма с человеческим лицом». Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека свергают, и оказывается, что на его место просто некого поставить. Никакого подконтрольного правительства на замену не было.

    К сожалению, невозможно отключить отдельно счета Путина, их у него просто нет. Его кошелек — это вся Россия.

    Еще один пример — марионеточное правительство Бабрака Кармаля, которое Советский Союз установил в Афганистане. Чтобы поддерживать этот режим, в страну были введены войска. И это довольно быстро переросло в полномасштабный военный конфликт, в котором, как мы знаем, СССР увяз на десять лет.
    Украина могла бы быть «успешной» версией Афганистана, но этого не случилось. Оказалось, что Владимир Зеленский вовсе не шут из телевизора, а отважный лидер нации. Но самым большим сюрпризом для Путина стало то, что «декадентский» Запад дал ему такой консолидированный отпор. Когда я говорю «Запад», я не имею в виду географию, я имею в виду прежде всего ценности.
    Россия — полицейское государство, но экономикой там при этом управляют гениальные люди, которые обеспечили стране макроэкономическую стабильность. Олигархи никогда не были в России реальной властью: они были целиком подконтрольны Путину, он всегда относился к ним как к дойной корове.
    В России никогда не было общественного договора «экономический рост в обмен на свободу». Ресурсно богатым автократиям не нужен такой договор: они и так выживут без ваших налогов. Они вам ничего не должны, даже экономический рост. И вы не можете ничего у них требовать.
    На чем же тогда держится путинский режим? На искусном сторителлинге. На рассказах о российском величии и мировых заговорах, которым Россия успешно противостоит. Знаете, цензура проявляется не только в сокрытии нежелательной информации, но и в агрессивном продвижении нужной [режиму информации].
    Мы не знаем, сработают ли санкции. К сожалению, невозможно отключить отдельно счета Путина, их у него просто нет. Его кошелек — это вся Россия. Самые болезненные санкции должны касаться отключения России от западных технологий: Россия в итоге должна превратиться в технологическую пустыню.
    Нельзя сказать, что российская армия увязла в Украине: но скоро ей нужна будет передышка, которую она, скорее всего, не может себе позволить. Следом встает другая проблема, — как обеспечить оккупационный режим в Украине. На это у России, во-первых, не будет сил, а во-вторых, в Украине пока нет ни одного человека, готового выступить в качестве коллаборациониста с Россией. Им придется тяжко.
    Возможен ли в России государственный переворот? Шансы на это есть всегда. Но надо понимать, что Путин намеренно окружил себя не самыми блестящими людьми, — так же, кстати, делал и Сталин. А еще он играет в старую политическую игру — притворяется сумасшедшим, это очень удобный инструмент шантажа. Готов ли он сбросить на Европу ядерную бомбу? Мы уже не можем быть так уверены [что он этого не сделает].
    Если вспоминать метафору Сунь Цзы, противнику нужно оставлять «золотой мост» — то есть пути отхода. И в роли такого моста тут скорее всего будет выступать дипломатия, — здесь главными факторами станут Финляндия, Израиль, с президентами которых у Путина налажены контакты. С меньшей долей вероятности к этому процессу может подключиться Китай, который сейчас внимательно наблюдает и извлекает опыт из происходящего.
    США и другие страны Запада не остаются в стороне: они помогают Украине оружием, а также оказывают серьезную поддержку в кибервойне, — это еще один фронт. Американская разведка работает все лучше, — в отличие от России, мы учимся на своих ошибках. Основные усилия США и союзников сосредоточены на деэскалации, и риторика в отношении Путина тут предельно максималистская. К сожалению, он резко повышает ставки, чувствуя, что с каждым шагом запада ему остается все меньше терять.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Проживающие в отелях беженцы вскоре должны вернуться к «обычной» жизни
Андрей Белый: экономический кризис в России может стать проблемой для европейской безопасности
Исследователь сталинизма: путинский режим держится на рассказах о величии России
Влияние санкций
Андрей Белый: экономический кризис в России может стать проблемой для европейской безопасности
Как только возникает «заварушка» на рынке нефти, газа или электричества, СМИ часто обращаются за комментариями к основателю консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатному профессору Университета Восточной Финляндии Андрею Белому. В связи с войной России против Украины ДВ решили обстоятельно поговорить с Белым о том, как последние события влияют на энергетические рынки Эстонии и всего мира.
Как только возникает «заварушка» на рынке нефти, газа или электричества, СМИ часто обращаются за комментариями к основателю консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатному профессору Университета Восточной Финляндии Андрею Белому. В связи с войной России против Украины ДВ решили обстоятельно поговорить с Белым о том, как последние события влияют на энергетические рынки Эстонии и всего мира.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Coop Pank отчитался за февраль
Банк сообщил, что в феврале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза.
Банк сообщил, что в феврале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
БРИКС теряет букву Р
Все мнения
Эпицентр
Отсутствие туристов вынуждает продавать гостевые квартиры
Последние два года рынок гостевых квартир поддерживают местные жители. Получить доход от этого, однако, достаточно сложно, поэтому некоторые владельцы недвижимости выбирают другой путь.
Последние два года рынок гостевых квартир поддерживают местные жители. Получить доход от этого, однако, достаточно сложно, поэтому некоторые владельцы недвижимости выбирают другой путь.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение