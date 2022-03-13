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    Экономист: агрессия России ухудшает внешний спрос

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.Фото: Andras Kralla

    Хотя в начале этого года экспорт товаров эстонского происхождения увеличился в текущих ценах на 29%, это было связано с сильным ростом экспортных цен, а также с более низкой, чем обычно, прошлогодней сравнительной базой. Рост экспортных цен ускорился, и в январе достиг уже 22%. Таким образом, рост объёма экспорта, или рост экспорта в постоянных ценах, был гораздо более умеренным, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

    Цены на импорт растут быстрее, чем на экспорт, уже с октября прошлого года. Следовательно, рост цен на производственные ресурсы и другие товары, закупаемые фирмами за рубежом, опережал рост цен, по которым фирмы продавали свою продукцию за границу. Рост цен на сырьё ускорился, и они останутся высокими в ближайшей перспективе. Стоимость рабочей силы также растёт, что, наряду с высокими ценами на сырьё, увеличивает производственные затраты компаний. Хотя экспортные цены в Эстонии растут очень быстро, они также быстро растут и у большинства наших торговых партнёров. Это означает, что пока рано говорить о том, насколько сильно это повлияет на конкурентоспособность эстонского экспорта, если вообще повлияет. Хотя в течение нескольких месяцев доля экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне снижалась, в долгосрочной перспективе, и особенно с начала пандемии, она существенно возросла.
    Доля России в экспорте Эстонии снизилась до 1,6%
    68% экспорта Эстонии идет в страны ЕС и почти 19% – в США, в то время как доля России в январе составила всего 1,6%, а Украины – 0,6%. С учётом реэкспорта доля России в экспорте эстонских товаров составила 3,4%. Доля России в экспорте Эстонии в долгосрочной перспективе снижалась, причем наиболее быстрое падение пришлось на годы пандемии. Почти треть товаров, экспортированных в Россию в прошлом году, составили машины и оборудование, 12% – средства дубления и крашения, 12% – электрооборудование и машины, 6% – изделия из цветных металлов и 5% – изделия из пластмассы.
    Более половины российского импорта составляют энергоносители и нефтепродукты
    Однако в эстонском импорте доля России значительно выше. Хотя в декабре прошлого года и январе этого года эта доля выросла почти до 13%, сделав Россию вторым партнером Эстонии по импорту после Финляндии, это увеличение в основном связано с ростом цен на энергоносители. Более половины (целых 59% в январе) импортируемых из России товаров составляют минеральные продукты, в основном различные нефтепродукты, жидкое топливо и газы.
    Продолжающаяся война ухудшает общий внешний спрос и перспективы экспорта
    Хотя доля России в экспорте Эстонии очень скромна, продолжающаяся война и стремительный рост цен серьёзно ослабляют спрос в Эстонии и у наших торговых партнёров, усиливают неопределенность и ухудшают перспективы экономического роста. Это, в свою очередь, ударит по общему внешнему спросу и перспективам экспорта.
    Внешняя торговля России будет частично переориентирована
    Доля ВВП России в мировой экономике снижается с 2014 года, и в прошлом году составила всего 1,4% в долларовом выражении. Санкции против России, продолжающаяся война и прекращение многими странами деловых отношений и торговли с Россией, вероятно, приведут к переключению многих экспортных товаров России на другие рынки и, по крайней мере, к частичному замещению товаров и услуг, импортируемых из России. Это также повлияет на внешнюю торговлю Эстонии. Для некоторых товаров этот эффект замещения, вероятно, будет даже постоянным или необратимым.

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