В Праге отключилось электричество: не работает метро, сотни людей застряли в лифтах

В Чехии около полудня произошло масштабное отключение электроэнергии, передает «Медуза».
- Прага. Фото иллюстративное.
- Foto: Shutterstock
Блэкаут затронул большую часть Праги. Из-за этого полностью прекратилось движение метро, а также большинства трамвайных и троллейбусных линий.
Сотни людей застряли в лифтах, перестали работать многие банкоматы. Аэропорта Праги блэкаут не коснулся.
Отключения электроэнергии также фиксируются и в других городах Чехии – например, в Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове.
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Причиной отключения стал технический сбой в энергосистеме, конкретные обстоятельства сейчас выясняются.
В начале мая из-за сбоев в генерации в энергосистеме масштабные отключения электричества произошли в Испании и Португалии. Некоторые регионы оставались без света до пяти часов.
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