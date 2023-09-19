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Эрмо Лиедеманн

19 сентября 2023 в 15:46









Миллиарды Евросоюза ждут: как вернуть их использование в нужное русло?

Госконтроль предупреждает о рисках несвоевременного использования миллионов евро. Фото: Monika Skolimowska, Scanpix

Эстония может лишиться денег, выделенных ЕС, поскольку тратит их с опозданием. Нужно использовать 300 миллионов евро в ближайшие четыре месяца, но и с более долгосрочными проектами есть риски, пишет старший аудитор Государственного контроля Эрмо Лиедеманн.

Из Евросоюза Эстония получает миллиарды евро. В основном из Фонда справедливого перехода, Фонд восстановления и как гранты на политику сплочения - сначала на 2014-2020 годы, а потом на 2021-2027 гг. Ситуация тревожная со всеми этими поступлениями.

300 миллионов не использованы

Сейчас есть риск потерять деньги и пропустить важные проекты. Хотя правительство в июне обязалось закончить распределение 96% субсидий, выделенных на политику сплочения за 2014-2020 гг., хотя бы к концу третьего квартала 2023 года. Но, по информации Минфина, это уже нереально. За четыре месяца до конца года у Эстонии оставалось еще около 300 миллионов евро из этих денег.

Минфин призывал в июне значительно ускорить выплаты. Но в августе был вынужден констатировать, что произошло обратное. Средняя выплата из Фонда сплочения в последние месяцы составила около 30 миллионов евро в месяц вместо ожидаемых 50 миллионов евро.

В итоге в конце августа министерство заявило, что эффективное завершение проектов, финансируемых из средств Евросоюза, может оказаться под угрозой.

Новые фонды открываются медленнее, чем хотелось бы

Обеспокоенность вызывает и подготовка к работе с новой порцией субсидий - на 2021-2027 годы. Если в начале 2023 года министерства прогнозировали, что к июлю будут утверждены 75% из 137 нормативных актов, необходимых для использования денег, то по факту было утверждено только 35%. Новая, уже менее амбициозная цель, поставленная на август была почти достигнута. Тут картина становится немного более обнадеживающей.

По состоянию на конец августа было выделено 26% субсидий на политику сплочения на 2021-2027 годы - 865 миллионов евро - и выплачено 48 миллионов евро из общей суммы фонда в почти 3,4 миллиарда евро.

У Фонда справедливого перехода и Фонда восстановления тоже свои риски и проволочки. Из последнего утверждены траты на 16% или 153 млн евро, по данным на июль (сроки здесь согласованы до конца мая 2026 года, самое позднее, до середины сентября). Обеспокоенность Минфина усугубляется тем, что план не гибкий по срокам и надо работать очень быстро, поскольку на реализацию масштабных мероприятий осталось менее трех лет.

При этом из 51 миллиона евро, или 15% Фонда справедливого перехода, которые уже покрыты обязательствами, выплаты прошли только на несколько тысяч евро.

Под контролем, но с узкими местами

Минфину вроде бы хорошо известно состояние проектов, но ритмичность и эффективность использования денег, несмотря на это, не улучшается. Отчеты представляются правительству все чаще и становятся все более полными и подробными, вплоть до конкретных мероприятий.

Наиболее проблемные выделены, за ними контроль особо пристальный. Все заинтересованные стороны регулярно встречаются для обсуждений. Министерствам рекомендуется ускорить использование средств.

Однако прогнозы не сбываются и вероятность того, что деньги будут использованы в срок, висит на волоске.

Проблемы могут стать системными. Анализ предыдущего опыта, проведенный Госконтролем, показал, что есть узкие места в самой процедуре, их невозможно быстро устранить.

Система реализации нуждается во всестороннем усилении

Госконтроль дает министру финансов три важнейших рекомендации, чтобы проблемы неиспользованных денег не копились.

Первое. Мы установили, что административная нагрузка на государственный аппарат при реализации внешних грантов различна для разных фондов и на разных этапах. Поэтому было бы целесообразно повысить эффективность системы управления, в том числе за счет гибкого использования рабочего времени. Если того требует ситуация, то можно дополнительно нанимать временных сотрудников. Выгоды от своевременного использования грантовых денег, вероятно, превысят расходы на их зарплату.

Второе. Еще год назад в отчете «Риски и уроки, извлеченные из использования грантов Евросоюза» мы рекомендовали выяснить, как можно упростить возмещение затрат из грантовых денег с целью снижения нагрузки как на принимающую, так и на дающую сторону.

Третье. Мы рекомендовали последовательно повышать и гармонизировать осведомленность о государственных закупках среди организаторов (госучреждения, муниципалитеты и т.д.), консультантов (Государственный центр опорных услуг, Минфин) и аудиторов, а также контролеров (Минфин, Государсвенный центр опорных услуг). Эти рекомендации актуальны и сегодня.

В условиях растущих рисков стоило бы, помимо прочего, еще раз рассмотреть вопрос о повышении эффективности системы реализации иностранных субсидий и, по возможности, о ее более комплексном упрощении. Потому что, в конце концов, использовать деньги продуманно, рационально и эффективно даже важнее, чем использовать их быстро, но в условиях риска потерять финансирование это может отойти на второй план.