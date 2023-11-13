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13 ноября 2023 в 11:54









Центральный союз собственников Эстонии: государство должно само отремонтировать Горхолл

Таллиннский Горхолл понемногу разрушается, денег на ремонт нет. Фото: Andras Kralla

По мнению Союза собственников, государство должно начать уделять больше внимания состоянию зданий, находящихся под охраной памятников старины, в том числе при необходимости приобретать их по рыночной цене, поддерживать их в объеме, необходимом для их сохранения, или освобождать их от государственной охраны.

По словам председателя правления союза Андри Красса, эстонское государство не может бесконечно полагаться на владельцев в вопросах охраны памятников старины. «Государство должно начать действиями доказывать, что оно может обеспечить сохранение зданий, представляющих культурную ценность, как того требует Конституция. Для этого Правительство Республики должно начать приобретать здания, представляющие культурную ценность и не имеющие потребительской ценности. Государство должно привести эти здания в порядок, взять на себя расходы на отопление, содержание, охрану и т. д. – начиная с Таллиннского Горхолла и кончая сотнями пустующих жилых и коммерческих зданий в исторических центрах города», – говорит Красс.