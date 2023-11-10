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Александр Вальдманн

11 ноября 2023 в 6:50









Не просто дорого, а непредсказуемо дорого

Александр Вальдманн. Фото: Личный архив

Горхолл хорош, хоть и страшен, но его сохранению мешает масса проблем, считает социал-демократ Александр Вальдманн.

В идеале хорошо бы сохранить его выполняющим первоначальную функцию – концертного зала. Но у нас не проходит столько концертов, тем более таких, которым бы он подходил. На многих (если не на большинстве) современных концертов, собирающих массы, лучше не сидеть, а стоять.

При этом здание сильно амортизировано и уже морально подустарело. Saku Suurhall при всей его отвратительной акустике удобнее именно из-за его современности. И причин проводить концерт в Горхолле из-за него ещё меньше: он и современен и гораздо универсальнее, там можно даже ярмарку устроить.

Конференции? У нас, опять же, не проходит столько больших конференций, которым был бы нужен такой большой зал. Конечно, современные технологии легко бы позволили с помощью убираемых стен при необходимости уменьшать размер зала, а когда надо - увеличивать.

Такая универсальность - это здорово, но в нагрузку дается и всё остальное большое здание, состояние и функционирование которого в остальное время надо поддерживать. А это большие деньги. Желающих делать это до сих пор не нашлось.

К тому же, до этого Горхолл ещё надо отреставрировать изнутри и снаружи. А учитывая плохое качество советского строительства (что видно на разрушившихся участках) и недавний ремонт его младшей сестры, Национальной библиотеки, который обошелся на 14 миллионов дороже и затянулся во многом из-за строительного качества, ясно, что ремонт будет стоить не просто дорого, а непредсказуемо дорого. А начав его, придется доводить до конца.

Для других целей он тоже подходит плохо. Отель или квартиры из него не сделаешь – окон почти нет, и даже для магазина или склада неудобен. Чемодан без ручки. Ценен, но никто не хочет.

Неплохо, что у нас в городе есть ещё одна достопримечательность, но если пройдет еще тридцать лет, а желающих вкладываться и повесить на себя этот груз не найдется, то лучше Горхолл снести и заставить территорию служить людям.

Вы же не хотите бесконечно доплачивать за его существование без возможности его как-то использовать? И так сейчас сотни тысяч наших денег уходит каждый месяц на отопление и электричество. Хотя замуровать двери и немногочисленные окна и на крыше посадить сад, поставить скамейки и кафе - тоже вариант. Пока крыша не провалится...

Если по истечении какого-то вменяемого срока ему не найдется окупающее его применение, лучше провести конкурс и построить там что-то полезное городу и стране, и – почему нет? – миру, достойное стать памятником в будущем. А некоторые дорогие его черты и возможности вроде вида с крыши на город и море, террасы и т.п. - воспроизвести.