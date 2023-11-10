    Не просто дорого, а непредсказуемо дорого

    Александр Вальдманн.Фото: Личный архив

    Горхолл хорош, хоть и страшен, но его сохранению мешает масса проблем, считает социал-демократ Александр Вальдманн.

    В идеале хорошо бы сохранить его выполняющим первоначальную функцию – концертного зала. Но у нас не проходит столько концертов, тем более таких, которым бы он подходил. На многих (если не на большинстве) современных концертов, собирающих массы, лучше не сидеть, а стоять.
    При этом здание сильно амортизировано и уже морально подустарело. Saku Suurhall при всей его отвратительной акустике удобнее именно из-за его современности. И причин проводить концерт в Горхолле из-за него ещё меньше: он и современен и гораздо универсальнее, там можно даже ярмарку устроить.
    Конференции? У нас, опять же, не проходит столько больших конференций, которым был бы нужен такой большой зал. Конечно, современные технологии легко бы позволили с помощью убираемых стен при необходимости уменьшать размер зала, а когда надо - увеличивать.
    Такая универсальность - это здорово, но в нагрузку дается и всё остальное большое здание, состояние и функционирование которого в остальное время надо поддерживать. А это большие деньги. Желающих делать это до сих пор не нашлось.
    К тому же, до этого Горхолл ещё надо отреставрировать изнутри и снаружи. А учитывая плохое качество советского строительства (что видно на разрушившихся участках) и недавний ремонт его младшей сестры, Национальной библиотеки, который обошелся на 14 миллионов дороже и затянулся во многом из-за строительного качества, ясно, что ремонт будет стоить не просто дорого, а непредсказуемо дорого. А начав его, придется доводить до конца.
    Для других целей он тоже подходит плохо. Отель или квартиры из него не сделаешь – окон почти нет, и даже для магазина или склада неудобен. Чемодан без ручки. Ценен, но никто не хочет.
    Неплохо, что у нас в городе есть ещё одна достопримечательность, но если пройдет еще тридцать лет, а желающих вкладываться и повесить на себя этот груз не найдется, то лучше Горхолл снести и заставить территорию служить людям.
    Вы же не хотите бесконечно доплачивать за его существование без возможности его как-то использовать? И так сейчас сотни тысяч наших денег уходит каждый месяц на отопление и электричество. Хотя замуровать двери и немногочисленные окна и на крыше посадить сад, поставить скамейки и кафе - тоже вариант. Пока крыша не провалится...
    Если по истечении какого-то вменяемого срока ему не найдется окупающее его применение, лучше провести конкурс и построить там что-то полезное городу и стране, и – почему нет? – миру, достойное стать памятником в будущем. А некоторые дорогие его черты и возможности вроде вида с крыши на город и море, террасы и т.п. - воспроизвести.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
ЕС штрафует Эстонию на 600 евро в день. Департамент конкуренции вновь пытается принять спорную директиву
Агентство Moodyʼs понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного»
Не просто дорого, а непредсказуемо дорого
Эпицентр
33 минуты до новой жизни. Господи, помилуй, за мой грешный взгляд Фоторепортаж из закулисья мира красоты
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Все большие материалы
Инвестор
Прибыль Tallinna Sadam в третьем квартале упала вдвое
В третьем квартале Tallinna Sadam заработала чистую прибыль в размере 6 миллионов евро. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее.
В третьем квартале Tallinna Sadam заработала чистую прибыль в размере 6 миллионов евро. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: без мата со ставкой не разобраться? Пауэлл ругнулся из-за экоактивистов
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Налоговые эксперты: что не так с налогом на автомобили? Три пункта и альтернатива
Из всех грядущих налоговых изменений появление налога на автомобили вызывает наибольшую критику. Налоговые юристы бюро Wallace Линелл Рауд и Карел Ромет Педаяс объясняют причины.
Из всех грядущих налоговых изменений появление налога на автомобили вызывает наибольшую критику. Налоговые юристы бюро Wallace Линелл Рауд и Карел Ромет Педаяс объясняют причины.
Все мнения
Интервью
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект